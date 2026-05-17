Nadchodzi śmieciowa rewolucja. Mieszkańcy dostają ostrzeżenia, a konsekwencje mogą być kosztowne
W wielu spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych mieszkańcy zaczynają dostawać komunikaty dotyczące nowych zasad segregacji bioodpadów. Chodzi o pozornie niewielki szczegół, który może jednak przełożyć się na wyższe opłaty za śmieci dla całych bloków i osiedli.
Problem dotyczy wyrzucania bioodpadów w workach foliowych oraz części worków oznaczanych jako biodegradowalne lub kompostowalne. Samorządy i firmy odbierające odpady coraz częściej zwracają uwagę, że takie rozwiązanie utrudnia prawidłowe przetwarzanie bioodpadów.
Coraz więcej mieszkańców dostaje ostrzeżenia
Spółdzielnie przypominają, że do brązowych pojemników powinny trafiać:
- obierki,
- resztki warzyw i owoców,
- fusy po kawie i herbacie,
- odpady organiczne wyrzucane luzem.
W jednej z altan śmietnikowych należących do Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znaleziono bioodpady zapakowane w plastikowe worki. Administracja ostrzegła mieszkańców, że takie działanie narusza zasady segregacji.
Nie chodzi tylko o zwykłe reklamówki
Wiele osób uważa, że worki opisane jako „bio” lub „biodegradowalne” można bez problemu wyrzucać razem z bioodpadami. Tymczasem część samorządów podkreśla, że nie wszystkie takie produkty rozkładają się w odpowiedni sposób.
Według Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego część worków biodegradowalnych zachowuje się podobnie do zwykłej folii i zanieczyszcza odpady organiczne.
Od lipca w części regionów zaczną obowiązywać ostrzejsze zasady
Od 1 lipca 2026 roku w regionie leszczyńskim zacznie obowiązywać całkowity zakaz wyrzucania bioodpadów w workach. Dotyczy to również worków biodegradowalnych i kompostowalnych.
Samorząd tłumaczy, że bioodpady powinny trafiać do pojemników luzem. Ma to ograniczyć problemy związane z dalszym przetwarzaniem odpadów.
Konsekwencje mogą odczuć wszyscy mieszkańcy
Najwięcej emocji budzi fakt, że błędna segregacja może wpłynąć na opłaty dotyczące całej nieruchomości. Jeśli odpady zostaną uznane za niesegregowane, wyższe stawki mogą objąć wszystkich mieszkańców bloku lub osiedla.
Podobne rozwiązania obowiązują już m.in. w Poznaniu, Gdyni, Mosinie czy Serocku. Wszystko wskazuje na to, że kolejne miasta również będą zaostrzać zasady dotyczące bioodpadów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli mieszkasz w bloku lub korzystasz ze wspólnej altany śmietnikowej, warto sprawdzić:
- jakie zasady obowiązują w Twojej gminie,
- czy bioodpady można wyrzucać w workach,
- jakie komunikaty przekazuje spółdzielnia lub wspólnota.
W wielu miejscach nawet drobny błąd przy segregacji może dziś oznaczać wyższe rachunki dla wszystkich mieszkańców nieruchomości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.