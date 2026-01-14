Nadchodzi strefa marznących opadów. Jest alert dla Warszawy i Mazowsza
W drugiej części dnia nad Warszawę i Mazowsze dotrze strefa marznących opadów, które mogą spowodować gołoledź. Synoptycy i służby ostrzegają, że przy ujemnej temperaturze nawet niewielki deszcz sprawi, że drogi i chodniki staną się bardzo śliskie.
Nadchodzi strefa marznących opadów. Po południu może zrobić się bardzo ślisko
Środa przyniesie pogorszenie warunków pogodowych w centralnej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami deszczu i mżawki, które w drugiej części dnia mogą spowodować gołoledź. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach i chodnikach.
Opady dotrą po południu
Według prognoz, w ciągu dnia nad Warszawą i Mazowszem utrzyma się duże zachmurzenie. Początkowo możliwe będą opady deszczu ze śniegiem, które z czasem przejdą w deszcz marznący. Meteorolodzy wskazują, że strefa marznących opadów przemieści się od zachodu i dotrze do stolicy około godziny 15–16.
Temperatura maksymalna wyniesie od -2 do 0 stopni Celsjusza. Przy ujemnej temperaturze gruntu nawet niewielkie opady mogą szybko doprowadzić do powstania lodowej warstwy na nawierzchniach.
Ostrzeżenia RCB i IMGW
Od rana mieszkańcy regionu otrzymują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W komunikatach pojawia się apel o ograniczenie podróży oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się pieszo i samochodem.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed marznącymi opadami dla większości Mazowsza. Alert obowiązuje do późnych godzin wieczornych. Prognozowane są opady deszczu i mżawki powodujące gołoledź.
Dodatkowo dla północno-wschodniej, wschodniej i południowo-wschodniej części regionu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Lokalnie temperatura w nocy mogła spaść nawet do -20 stopni.
Posypywarki wyjechały na ulice
Zarząd Oczyszczania Miasta poinformował, że nad ranem rozpoczęła się akcja prewencyjnego posypywania dróg. Na ulice Warszawy wyjechały 42 posypywarki, które objęły swoim działaniem około 250 kilometrów tras.
Szczególną uwagę zwrócono na mosty, wiadukty oraz strome ulice, takie jak Tamka czy Belwederska. Rano drogi były przejezdne, jednak sytuacja może się dynamicznie zmieniać wraz z nadejściem opadów.
Możliwe utrudnienia w ruchu i na lotnisku
Służby drogowe nie wykluczają utrudnień komunikacyjnych w godzinach popołudniowych i wieczornych. Kierowcy proszeni są o dostosowanie prędkości do warunków oraz zachowanie większych odstępów między pojazdami.
Przedstawiciele Lotniska Chopina ostrzegają również przed możliwymi opóźnieniami lotów, związanymi z trudnymi warunkami atmosferycznymi i koniecznością odladzania samolotów.
Apel o ostrożność
Synoptycy podkreślają, że największym zagrożeniem będą marznące opady przy ujemnej temperaturze nawierzchni. Nawet niewielka ilość deszczu może sprawić, że drogi i chodniki staną się bardzo śliskie.
Służby apelują o rozwagę, ograniczenie podróży do niezbędnych oraz szczególną ostrożność w godzinach popołudniowych i wieczornych.
