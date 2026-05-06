Nadchodzi surowy unijny zakaz. Dotknie każdego z nas
Nadchodzi jedna z największych zmian dla właścicieli nieruchomości od lat. Unia Europejska przyjęła przepisy, które w praktyce oznaczają stopniowe wygaszanie ogrzewania opartego na paliwach kopalnych. Chodzi przede wszystkim o popularne piece gazowe.
Pierwsze konsekwencje są już widoczne. Od 2025 roku państwa członkowskie mają wycofywać dopłaty do samodzielnych kotłów na paliwa kopalne. Komisja Europejska jasno wskazała kierunek – wsparcie publiczne ma trafiać do technologii bezemisyjnych lub rozwiązań hybrydowych. Dla właścicieli domów oznacza to jedno: coraz trudniej będzie uzyskać finansowanie na klasyczny piec gazowy.
Zmiany wynikają z nowej dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków. Dokument obowiązuje od maja 2024 roku, a kraje UE muszą wdrożyć jego zapisy do końca maja 2026 roku. Główny cel to ograniczenie emisji i poprawa standardu energetycznego budynków.
Największe zmiany dotkną nowych inwestycji. Budynki mają być projektowane jako zeroemisyjne, co w praktyce oznacza odejście od ogrzewania wyłącznie gazem. Inwestorzy będą musieli wybierać inne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła, systemy oparte na odnawialnych źródłach energii czy rozwiązania hybrydowe.
Kluczowa data to 2040 rok. W dokumentach unijnych pojawia się cel całkowitego wycofania kotłów na paliwa kopalne. Nie oznacza to jednak natychmiastowego zakazu. Każde państwo będzie wdrażać przepisy we własnym tempie, ale kierunek jest już jasno określony.
Dla wielu właścicieli domów to trudna wiadomość. Szczególnie dla tych, którzy niedawno wymienili stare piece węglowe na gazowe, często korzystając z rządowych zachęt. Dziś okazuje się, że gaz przestaje być rozwiązaniem docelowym, a jedynie etapem przejściowym.
Na koszty ogrzewania wpłynie również nowy system ETS 2. Obejmie on paliwa wykorzystywane w budynkach, co może przełożyć się na wyższe ceny gazu. W praktyce oznacza to rosnące rachunki w kolejnych latach.
Właściciele nieruchomości powinni już teraz zacząć analizować alternatywy. W wielu przypadkach konieczna będzie modernizacja całego systemu ogrzewania, a także poprawa izolacji budynku. Bez tego koszty eksploatacji mogą znacząco wzrosnąć.
To proces, który nie wydarzy się z dnia na dzień, ale jego skutki będą odczuwalne przez wszystkich. Kto zareaguje wcześniej, może uniknąć wyższych kosztów i problemów w przyszłości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.