Nadchodzi surowy zakaz dla wszystkich Polaków. Nikogo nie ominie
Wielu Polaków, którzy w ostatnich latach wymienili „kopciuchy” na nowoczesne kotły gazowe, wierzyło, że zyskali spokój na dekady. Tymczasem unijna dyrektywa EPBD zmienia zasady gry w sposób radykalny – błękitne paliwo znalazło się na celowniku brukselskich urzędników. Od stycznia 2025 roku dotacje na samodzielne piecyki gazowe całkowicie przeszły do historii, a to dopiero pierwszy krok w stronę całkowitego zakazu, który ma objąć polskie domy. Jeśli myślisz, że akt notarialny chroni Cię przed wymuszoną modernizacją, musisz poznać kalendarz nadchodzącej rewolucji, bo czas na przygotowanie kurczy się szybciej, niż sądzisz.
Proces wycofywania paliw kopalnych z naszych piwnic i kotłowni jest nieunikniony, a Komisja Europejska nie zostawia państwom członkowskim dużego pola do manewru. Polska, mimo prób negocjowania okresów przejściowych, musi dostosować się do trzech kluczowych etapów, które zmienią sposób, w jaki ogrzewamy mieszkania. Pierwszy z nich uderzył już w styczniu 2025 roku, kiedy program „Czyste Powietrze” przestał wspierać zakup samodzielnych urządzeń gazowych, stawiając wyłącznie na systemy hybrydowe lub odnawialne źródła energii.
Trzy etapy pożegnania z gazem: Kalendarz zmian
Unia Europejska wyznaczyła sztywne daty, które determinują przyszłość systemów grzewczych w Polsce.
Rok 2025 – Koniec dopłat: Od stycznia wsparcie finansowe przysługuje tylko wtedy, gdy kocioł gazowy współpracuje z pompą ciepła lub panelami słonecznymi.
Rok 2030 – Zakaz w nowym budownictwie: Każdy nowy dom oddawany do użytku od tego roku musi być w pełni zeroemisyjny; montaż pieców gazowych w nowej deweloperce będzie zabroniony.
Rok 2040 – Ostateczny kres paliw kopalnych: Do tego czasu wszystkie urządzenia na gaz ziemny, węgiel i olej muszą zostać usunięte z budynków mieszkalnych.
Furtka dla eko-gazów: Jedynie kotły przystosowane do spalania biometanu lub wodoru będą mogły pracować bez ograniczeń po 2040 roku.
Podatek od emisji i drożejący surowiec: Cios w portfel
Nawet jeśli Twój piec jest sprawny, koszty jego eksploatacji w najbliższych latach mogą stać się nie do udźwignięcia.
- System ETS 2:** Od 2027 roku wejdzie w życie opłata za emisję CO2 dla budynków; średnie gospodarstwo domowe może zapłacić dodatkowo około 1200 zł rocznie.
- Drastyczne podwyżki taryf:** Prezes URE zatwierdził wzrost stawek dystrybucyjnych o średnio 24,7%, co dla wielu rodzin oznacza rachunki wyższe nawet o 30 zł miesięcznie już teraz.
- Ceny na giełdach:** Koszt gazu w Europie osiągnął najwyższe poziomy od 2 lat, przekraczając barierę 58 euro za MWh.
- Pułapka finansowa:** Osoby, które dziś inwestują w przyłącza gazowe, wkrótce zapłacą podwójnie – najpierw za emisje, a potem za przymusową wymianę sprzętu.
