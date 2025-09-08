Nadchodzi wielka promocja w Biedronce. Zakupy za pół ceny. Polacy ruszą po zapasy?
Już w najbliższą środę, 10 września, w sklepach sieci Biedronka czeka na klientów wyjątkowa okazja, która może wywołać prawdziwy zakupowy szał. Tego dnia wszystkie kosmetyki marki NIVEA będą objęte promocją 1+1 gratis! Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie aktywnej karty lub aplikacji Moja Biedronka.
To doskonała okazja, by uzupełnić zapasy nie tylko klasycznego kremu NIVEA, ale też żeli pod prysznic, dezodorantów, balsamów po goleniu, odżywek i innych produktów z szerokiego portfolio marki.
Kupuj, jak chcesz – mieszaj dowolnie
Co ważne, promocja umożliwia dowolne łączenie produktów – możesz kupić jeden żel pod prysznic i dobrać do niego np. dezodorant. Ograniczenie dotyczy jedynie ilości – dzienny limit wynosi 4 produkty (czyli 2 gratisowe) na kartę Moja Biedronka.
Oferta obowiązuje tylko do wyczerpania zapasów, dlatego warto zaplanować wizytę w sklepie już z samego rana.
Dlaczego warto skorzystać z promocji?
-
To produkty znane z wysokiej jakości i niezawodności.
-
Promocja pozwala zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych przy większych zakupach.
-
Kosmetyki NIVEA to świetny wybór dla całej rodziny – zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i dzieci.
Zrób zapas na jesień i zimę – taniej się nie da!
Zbliża się sezon chłodów, a NIVEA to jedna z najlepiej ocenianych marek, jeśli chodzi o pielęgnację skóry w trudnych warunkach pogodowych. Promocja w Biedronce to doskonała okazja, by przygotować się na nadchodzące miesiące – tanio i z głową.
