Nadchodzi wielka zmiana w Polsce. Na ten dzień miliony Polaków czekały długie lata

7 listopada 2025 10:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To będzie prawdziwa rewolucja na rynku pracy. Już od 24 grudnia 2025 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadzi obowiązek ujawniania wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę. Nowe przepisy podpisane przez prezydenta mają na celu zwiększenie przejrzystości płac, wyrównanie szans kandydatów i ograniczenie dyskryminacji ze względu na płeć.

Jawność płac staje się obowiązkowa

Zgodnie z nowymi zasadami, każdy pracodawca publikujący ogłoszenie o pracę będzie musiał jasno wskazać proponowane wynagrodzenie lub jego przedział – tzw. „widełki płacowe”. Oznacza to koniec nieprecyzyjnych zapisów o „atrakcyjnym wynagrodzeniu”, które przez lata były zmorą osób szukających zatrudnienia.

Pracodawca, który nie poda informacji o pensji, naraża się na karę grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Koniec z pytaniem o poprzednie zarobki

Nowelizacja wprowadza także zakaz pytania kandydata o wysokość wynagrodzenia z poprzedniego miejsca pracy. Ma to zapobiec zaniżaniu pensji nowo zatrudnianych osób i wyrównywać szanse wszystkich kandydatów.

Dodatkowo każdy pracownik zyska prawo do informacji o średnim wynagrodzeniu osób zatrudnionych na podobnym stanowisku w firmie. Pracodawca będzie miał 14 dni na udzielenie odpowiedzi.

Raportowanie różnic płacowych – obowiązek dużych firm

Nowe przepisy obejmą również obowiązek regularnego raportowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

  • Firmy zatrudniające ponad 250 osób będą musiały publikować takie raporty co roku,

  • natomiast przedsiębiorstwa z ponad 100 pracownikamico trzy lata.

To krok w stronę równości płacowej, której domaga się Unia Europejska. Zmiana jest częścią wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 maja 2023 r., zobowiązującej państwa członkowskie do pełnej transparentności wynagrodzeń do połowy 2026 r.

Dlaczego ta zmiana jest tak ważna

Jawność płac to nie tylko większa uczciwość w rekrutacji, ale też skuteczny sposób na walkę z luką płacową między kobietami i mężczyznami. Umożliwi kandydatom świadome porównywanie ofert, a pracownikom – negocjowanie godnych warunków zatrudnienia.

Co to oznacza dla czytelnika

Od 24 grudnia każdy, kto będzie szukał pracy, zyska dostęp do pełnej informacji o wynagrodzeniu. To duży krok w stronę uczciwszego rynku pracy, gdzie o zatrudnieniu decydują kompetencje, a nie tajemnice płacowe.

Święta Bożego Narodzenia w tym roku przyniosą więc nie tylko prezenty pod choinkę, ale i długo oczekiwaną zmianę, która może na zawsze odmienić sposób, w jaki Polacy szukają pracy.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

