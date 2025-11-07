Nadchodzi wielka zmiana w Polsce. Na ten dzień miliony Polaków czekały długie lata
To będzie prawdziwa rewolucja na rynku pracy. Już od 24 grudnia 2025 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadzi obowiązek ujawniania wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę. Nowe przepisy podpisane przez prezydenta mają na celu zwiększenie przejrzystości płac, wyrównanie szans kandydatów i ograniczenie dyskryminacji ze względu na płeć.
Jawność płac staje się obowiązkowa
Zgodnie z nowymi zasadami, każdy pracodawca publikujący ogłoszenie o pracę będzie musiał jasno wskazać proponowane wynagrodzenie lub jego przedział – tzw. „widełki płacowe”. Oznacza to koniec nieprecyzyjnych zapisów o „atrakcyjnym wynagrodzeniu”, które przez lata były zmorą osób szukających zatrudnienia.
Pracodawca, który nie poda informacji o pensji, naraża się na karę grzywny od 1 000 do 30 000 zł.
Koniec z pytaniem o poprzednie zarobki
Nowelizacja wprowadza także zakaz pytania kandydata o wysokość wynagrodzenia z poprzedniego miejsca pracy. Ma to zapobiec zaniżaniu pensji nowo zatrudnianych osób i wyrównywać szanse wszystkich kandydatów.
Dodatkowo każdy pracownik zyska prawo do informacji o średnim wynagrodzeniu osób zatrudnionych na podobnym stanowisku w firmie. Pracodawca będzie miał 14 dni na udzielenie odpowiedzi.
Raportowanie różnic płacowych – obowiązek dużych firm
Nowe przepisy obejmą również obowiązek regularnego raportowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.
-
Firmy zatrudniające ponad 250 osób będą musiały publikować takie raporty co roku,
-
natomiast przedsiębiorstwa z ponad 100 pracownikami – co trzy lata.
To krok w stronę równości płacowej, której domaga się Unia Europejska. Zmiana jest częścią wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 maja 2023 r., zobowiązującej państwa członkowskie do pełnej transparentności wynagrodzeń do połowy 2026 r.
Dlaczego ta zmiana jest tak ważna
Jawność płac to nie tylko większa uczciwość w rekrutacji, ale też skuteczny sposób na walkę z luką płacową między kobietami i mężczyznami. Umożliwi kandydatom świadome porównywanie ofert, a pracownikom – negocjowanie godnych warunków zatrudnienia.
Co to oznacza dla czytelnika
Od 24 grudnia każdy, kto będzie szukał pracy, zyska dostęp do pełnej informacji o wynagrodzeniu. To duży krok w stronę uczciwszego rynku pracy, gdzie o zatrudnieniu decydują kompetencje, a nie tajemnice płacowe.
Święta Bożego Narodzenia w tym roku przyniosą więc nie tylko prezenty pod choinkę, ale i długo oczekiwaną zmianę, która może na zawsze odmienić sposób, w jaki Polacy szukają pracy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.