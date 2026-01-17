Nadciąga „biały paraliż”. Meteorolodzy zgodni: Polskę zasypie metr śniegu. Znamy datę uderzenia
Nacieszcie się słońcem, bo to cisza przed prawdziwą burzą. Choć obecnie zmagamy się z siarczystym mrozem, najnowsze modele pogodowe wskazują na gwałtowną zmianę, która może doprowadzić do komunikacyjnego armagedonu. Nadciąga śnieżyca o skali, jakiej nie widzieliśmy od lat. Synoptycy ostrzegają: pod koniec stycznia niektóre regiony kraju znikną pod metrową warstwą śniegu.
Obecna, stabilna, choć mroźna aura to zasługa potężnego wyżu znad Rosji, który skutecznie blokuje wilgotne fronty. Jednak ta bariera wkrótce pęknie. Sytuacja pogodowa zmieni się diametralnie w nadchodzący weekend, ustępując miejsca potężnym opadom.
Godzina „zero” w sobotę. Śnieżny walec ruszy z południa
Według europejskiego modelu ECMWF, „śnieżna bomba” uderzy w sobotę, 24 stycznia. Jako pierwsi z atakiem zimy zmierzą się mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. Bardzo intensywne opady spodziewane są wówczas m.in. w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Tarnowie. Warunki na drogach w tych regionach mogą błyskawicznie stać się krytyczne.
Front nie zatrzyma się jednak na południu. W nocy z niedzieli na poniedziałek (25/26 stycznia) strefa gwałtownych śnieżyc zacznie przemieszczać się w głąb kraju, przechodząc przez województwa lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. W poniedziałek nad ranem dotrze nad morze oraz Warmię i Mazury. We wtorek biało będzie już niemal w całym kraju, a na wschodzie dodatkowe zagrożenie stworzą marznące opady deszczu.
Scenariusz grozy: Zaspy wysokie na metr
Prognozowane przyrosty pokrywy śnieżnej do końca stycznia są zatrważające i przypominają historyczne zimy stulecia. Jeśli wyliczenia komputerowe się sprawdzą, czeka nas paraliż.
Najbardziej dramatyczna sytuacja przewidywana jest na północy Mazowsza (rejon Mławy) oraz na Warmii i Mazurach. Tamtejsze rejony mogą zostać zasypane warstwą śniegu o grubości od 50 do 90 cm, a lokalnie nawet do jednego metra.
Na południowym wschodzie i Lubelszczyźnie spodziewane jest około 60 cm śniegu. Solidna zima nie ominie też Pomorza (30-40 cm) ani zachodnich krańców Polski (kilkanaście centymetrów). Eksperci ostrzegają, że skala zjawiska może przypominać grudniowy chaos, który doprowadził do całkowitego zablokowania trasy S7.
Warto pamiętać, że prognozy długoterminowe obarczone są ryzykiem błędu. Zaleca się bieżące śledzenie ostrzeżeń IMGW oraz alertów RCB.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.