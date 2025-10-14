Nadciąga kryzys? Unia wzywa obywateli do natychmiastowych przygotowań
Komisja Europejska ogłosiła przełomową strategię pod hasłem „Unia Gotowości”, która całkowicie zmienia sposób myślenia o bezpieczeństwie cywilnym. Po raz pierwszy odpowiedzialność za przetrwanie w sytuacjach kryzysowych spada nie tylko na państwo, ale bezpośrednio na każdego obywatela UE – w tym Polaków.
Nowe zalecenia są jasne: każde gospodarstwo domowe w Polsce i całej Europie ma być przygotowane na co najmniej 72 godziny pełnej samodzielności – bez prądu, wody, dostępu do sklepów czy pomocy służb ratunkowych.
Co musisz mieć w domu, żeby przetrwać 3 dni bez pomocy?
Każdy mieszkaniec UE powinien zabezpieczyć:
- minimum 3 litry wody dziennie na osobę,
- żywność z długim terminem ważności – np. konserwy, makarony, kasze, suche nasiona,
- leki, szczególnie dla osób przewlekle chorych,
- kompletną apteczkę pierwszej pomocy,
- latarkę i radio na baterie,
- zapasowe źródła światła i energii,
- środki higieniczne i narzędzia do funkcjonowania bez infrastruktury.
To minimum, które Komisja Europejska określiła jako niezbędne do przetrwania poważnego kryzysu – zarówno naturalnego, jak i militarnego, sabotażowego czy cybernetycznego.
Dlaczego teraz? Europa już nie udaje, że jest bezpieczna
Strategia powstała w odpowiedzi na realne zagrożenia:
- pandemia COVID-19,
- klęski żywiołowe – powodzie, pożary, blackouty,
- wojna w Ukrainie,
- cyberataki i sabotaż infrastruktury energetycznej i wodnej.
Bruksela nie ma złudzeń – kolejny kryzys to tylko kwestia czasu. Dlatego zamiast mówić: „Państwo was ochroni”, mówi wprost: „Przygotuj się sam. Dla siebie i rodziny.”
To dopiero początek zmian. UE chce uczyć przetrwania w szkołach
„Unia Gotowości” zakłada też masową edukację od najmłodszych lat. W szkołach pojawią się lekcje reagowania kryzysowego – dzieci i młodzież mają nauczyć się, jak pomagać innym, jak zareagować na alarm i jak radzić sobie w chaosie.
Niemcy już wprowadzają nowe przepisy. Kiedy Polska?
Wzorem dla UE stają się Niemcy, które już wdrażają nowe standardy – aktualizując procedury obrony cywilnej, tworząc plany ewakuacji i precyzyjne protokoły działania. Reszta państw członkowskich ma iść w ich ślady – również Polska. To oznacza, że zmiany dotkną wszystkich: rodziny, seniorów, dzieci, mieszkańców miast i wsi.
Należy jednak nadmienić, że Polska już wcześniej apelowała o przygotowanie się do ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeń i przygotowanie plecaka ewakuacyjnego. RCB opracowuje również plany ewakuacji na wypadek groźnych zdarzeń.
Co to oznacza dla ciebie?
To nie teoria. Jeśli nie chcesz być zaskoczony blackoutem, brakiem wody czy blokadą łańcuchów dostaw – musisz zacząć działać już teraz. UE mówi jasno: liczenie na państwo to za mało.
Przygotowanie zapasów to nie panika – to nowy standard bezpieczeństwa, który ma wejść do codziennego życia obywateli. Nie tylko w Niemczech, Francji czy we Włoszech. Także w Polsce.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.