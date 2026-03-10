Nadciąga nowa fala drożyzny. Zapłacą zwykli ludzie
Na globalnych rynkach pojawił się niepokojący sygnał dla gospodarki. W ostatnich tygodniach gwałtownie rosną ceny kluczowych surowców, a eksperci ostrzegają, że może to przełożyć się na kolejną falę podwyżek odczuwalnych dla zwykłych ludzi.
Drożeje nie tylko ropa, ale także aluminium, metale szlachetne oraz miedź, czyli surowce kluczowe dla przemysłu i produkcji.
Ropa drożeje w szybkim tempie
Według analiz rynku surowcowego ceny ropy w lutym wzrosły o około 5 procent miesiąc do miesiąca, a od początku roku nawet o około 50 procent.
Zdaniem ekspertów jest to bezpośrednio związane z napięciem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Rynek zaczął doliczać tzw. premię za ryzyko, ponieważ konflikt w regionie może zakłócić transport surowców.
Kluczowe znaczenie ma sytuacja wokół Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ogromna część światowego transportu ropy i gazu.
Problemy z dostawami surowców
Dodatkowe obawy wywołały informacje o ograniczeniach produkcji w kilku strategicznych zakładach energetycznych w regionie.
Produkcję LNG wstrzymał m.in. Qatar Energy, a największa rafineria Arabii Saudyjskiej Ras Tanura zawiesiła część prac. Problemy mogą dotyczyć także producentów aluminium w regionie Zatoki Perskiej.
To właśnie dlatego ceny aluminium mogą wzrosnąć nawet w kierunku 4000 dolarów za tonę.
Drożeją także metale
Nie tylko surowce energetyczne idą w górę. W lutym wyraźnie wzrosły także ceny złota i srebra. Złoto podrożało o ponad 11 procent w skali miesiąca, a srebro nawet o 18 procent.
Jednocześnie ceny miedzi utrzymują się blisko historycznych rekordów. Na rynku utrzymuje się silny popyt, a zapasy surowca są bardzo ograniczone.
Według analiz w przypadku nagłego zatrzymania dostaw obecne zapasy miedzi wystarczyłyby jedynie na około dwa tygodnie globalnego zapotrzebowania.
Co to oznacza dla ludzi
Eksperci ostrzegają, że wzrost cen surowców może mieć bezpośrednie konsekwencje dla gospodarki.
Droższe surowce oznaczają między innymi:
wyższe ceny paliw
droższe materiały budowlane
wzrost kosztów produkcji samochodów i elektroniki
droższy transport i logistykę
W praktyce może to oznaczać kolejne podwyżki cen wielu produktów i usług.
Ceny mogą pozostać wysokie
Zdaniem analityków wysokie ceny surowców mogą utrzymywać się przez dłuższy czas. Wpływ mają na to zarówno napięcia geopolityczne, jak i rosnący globalny popyt na energię i metale.
Eksperci przewidują, że w 2026 roku rynek surowców może pozostać wyjątkowo niestabilny, a każde nowe napięcie polityczne może powodować kolejne gwałtowne skoki cen.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.