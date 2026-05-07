Nadciąga pogodowy szok. Wiadomo, kiedy uderzy pierwsza fala upałów powyżej 30°C
Wiosna w tym roku nie daje chwili wytchnienia. Jeszcze niedawno chłód, deszcz i temperatury ledwo przekraczające 10°C, a już za chwilę Polskę czeka gwałtowne uderzenie gorąca. Synoptycy wskazują konkretny moment, kiedy termometry pokażą wartości typowe raczej dla środka lata niż maja.
Nagły zwrot w pogodzie. Z zimna w upał w kilka dni
Najbliższe dni przyniosą jeszcze chwilowe ochłodzenie. Temperatury spadną nawet do około 13°C, pojawią się opady i burze. To jednak tylko krótka przerwa przed tym, co nadchodzi.
Już w weekend sytuacja zacznie się zmieniać. Słupki rtęci znów ruszą w górę, a początek przyszłego tygodnia przyniesie prawdziwy przełom. Do Polski zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze z południa Europy.
Konkretna data. Wtedy zrobi się naprawdę gorąco
Z najnowszych prognoz wynika, że pierwsza fala upałów rozpocznie się około 11 maja. Wtedy temperatury w całym kraju przekroczą 24-28°C. To jednak dopiero początek.
Kulminacja ma nastąpić w okolicach 13 maja. W wielu regionach Polski termometry pokażą ponad 30°C, a lokalnie nawet do 34°C. Najgoręcej będzie w centrum i na południu kraju.
To oznacza, że w ciągu kilku dni przejdziemy z chłodnej wiosny do warunków przypominających pełnię wakacji.
Nie tylko upał. Możliwe gwałtowne zjawiska
Tak szybkie ocieplenie to nie tylko wysokie temperatury. Synoptycy ostrzegają, że mogą pojawić się burze, miejscami gwałtowne. Nagłe zmiany pogody zwiększają ryzyko silnego wiatru, intensywnych opadów i wyładowań atmosferycznych.
Dodatkowym problemem jest susza, która już teraz daje się we znaki w wielu regionach. Wysokie temperatury mogą jeszcze bardziej pogorszyć sytuację i zwiększyć zagrożenie pożarowe.
Organizm może tego nie wytrzymać
Tak duże wahania pogody najmocniej odczują meteopaci i osoby zmagające się z migrenami. Nagłe skoki temperatury i ciśnienia często powodują bóle głowy, zmęczenie i spadek koncentracji.
Wysokie temperatury zwiększają też ryzyko odwodnienia. W praktyce oznacza to, że nawet osoby zdrowe mogą odczuwać osłabienie czy zawroty głowy.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli prognozy się potwierdzą, warto przygotować się już teraz. Kluczowe będzie nawodnienie, unikanie słońca w najgorętszych godzinach i ograniczenie wysiłku fizycznego.
To może być pierwszy poważny test przed latem. I wszystko wskazuje na to, że zacznie się szybciej, niż wielu się spodziewa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.