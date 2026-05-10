Nadciąga pogodowy wstrząs. Upały, burze i susza w jednym scenariuszu
Lato 2026 może przynieść wyraźne zmiany w pogodzie, które odczujemy także w Polsce. Coraz więcej modeli meteorologicznych wskazuje na rozwój bardzo silnego zjawiska El Niño, które potrafi zaburzyć układy atmosferyczne na całym świecie. W praktyce może to oznaczać nie tylko fale wysokich temperatur, ale też nagłe burze i okresy bez opadów – a więc pogodę znacznie bardziej zmienną niż w ostatnich latach.
Lato 2026 może przynieść skrajne zjawiska. Prognozy wskazują na silne El Niño
Silne ocieplenie Pacyfiku. To sygnał zmian w pogodzie
Kluczowym elementem obecnej sytuacji jest wzrost temperatur wód tropikalnego Pacyfiku. Zjawisko to wiąże się z tzw. falą Kelvina, czyli przemieszczającą się pod powierzchnią oceanu masą ciepłej wody.
Wraz z jej wynurzaniem się dochodzi do uwalniania energii cieplnej do atmosfery, co wpływa na globalne układy pogodowe.
Modele wskazują, że anomalia temperatur może przekroczyć +3°C względem normy, co oznacza bardzo silne El Niño.
Modele są zgodne. Prognozy z trzech kontynentów pokazują ten sam kierunek
Symulacje przygotowane przez europejskie, amerykańskie i australijskie ośrodki meteorologiczne wskazują podobny scenariusz. Wszystkie zakładają szybkie wzmacnianie się zjawiska już od lata 2026 roku.
To zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wyraźnych anomalii pogodowych w skali globalnej.
Skutki globalne. Zmiany opadów i temperatur
El Niño wpływa na cyrkulację atmosferyczną, co przekłada się na zmiany w rozkładzie opadów i temperatur na świecie.
W przeszłości silne epizody tego zjawiska wiązały się z:
– falami upałów
– długotrwałymi suszami
– intensywnymi opadami i powodziami
– gwałtownymi burzami
Podobne zjawiska mogą pojawić się również w kolejnych miesiącach.
Europa i Polska. Możliwe fale upałów i okresowe susze
Wpływ El Niño w Europie jest zwykle pośredni, jednak aktualne prognozy wskazują na możliwość wystąpienia wyraźnych zmian także na naszym kontynencie.
Modele sugerują powstawanie układów wysokiego ciśnienia nad centralną Europą, co sprzyja:
– wysokim temperaturom
– ograniczonym opadom
– dłuższym okresom bez deszczu
W praktyce oznacza to większe ryzyko upałów i lokalnych susz w Polsce.
Burze i gwałtowne zjawiska. Pogoda może być bardziej dynamiczna
Równocześnie zmiany w cyrkulacji mogą zwiększyć niestabilność atmosfery. To może prowadzić do:
– intensywnych burz
– lokalnych nawałnic
– silnych opadów w krótkim czasie
W efekcie pogoda może być bardziej zmienna i trudniejsza do przewidzenia.
Warszawa i duże miasta. Większe ryzyko miejskich upałów
W dużych miastach, takich jak Warszawa, skutki wysokich temperatur mogą być bardziej odczuwalne. Zjawisko tzw. miejskiej wyspy ciepła powoduje, że temperatury są wyższe niż na terenach poza miastem.
Może to zwiększyć odczuwalność upałów i wpływać na komfort życia mieszkańców.
Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj się na zmienną pogodę
– śledź prognozy pogody na bieżąco
– przygotuj się na możliwe upały i burze
– zadbaj o nawodnienie w czasie wysokich temperatur
– zabezpiecz mienie przed gwałtownymi zjawiskami
– dostosuj plany wakacyjne do warunków pogodowych
