Nadciąga szok cenowy. Może uderzyć w portfele Polaków najmocniej od lat
Na rynku energii pojawia się coraz więcej sygnałów ostrzegawczych. Podczas gdy rząd próbuje łagodzić skutki drożejących paliw, w przypadku gazu sytuacja wygląda znacznie poważniej. Eksperci nie mają złudzeń – ceny mogą gwałtownie wzrosnąć, a skutki odczują zarówno gospodarstwa domowe, jak i cała gospodarka.
To może być jeden z największych problemów nadchodzących miesięcy.
Gaz drożeje i może jeszcze przyspieszyć
Jeszcze niedawno ceny gazu w Europie były znacznie niższe, ale sytuacja zmieniła się w bardzo krótkim czasie. Na kluczowej giełdzie europejskiej ceny wzrosły z poziomu około 30 euro za megawatogodzinę do ponad 50 euro.
To jednak dopiero początek. Coraz częściej pojawiają się prognozy mówiące o znacznie wyższych poziomach, nawet przekraczających 150–200 euro za MWh. Taki scenariusz oznaczałby powrót do napięć znanych z kryzysu energetycznego sprzed kilku lat.
Dlaczego ceny mogą eksplodować
Jednym z głównych problemów jest sytuacja geopolityczna i zakłócenia w dostawach gazu skroplonego. Kluczowe szlaki transportowe są zagrożone, a część dostaw – m.in. z Bliskiego Wschodu – stoi pod znakiem zapytania.
Dodatkowo Europa musi uzupełnić magazyny przed zimą, a ich poziom jest obecnie niższy niż w poprzednich latach. To oznacza zwiększony popyt w najbliższych miesiącach, co naturalnie podbija ceny.
Magazyny gazu w niepokojącym stanie
Poziom wypełnienia europejskich magazynów gazu jest wyraźnie niższy niż rok temu. To oznacza, że przed zimą trzeba będzie kupić znacznie więcej surowca.
Unia Europejska wymaga, by zapasy osiągnęły wysoki poziom przed sezonem grzewczym. Jeśli ceny będą rosły, uzupełnianie magazynów stanie się trudniejsze i znacznie droższe.
Nie będzie tarczy jak przy paliwach
W przeciwieństwie do benzyny czy diesla, gdzie stosowano mechanizmy osłonowe, w przypadku gazu takie rozwiązania są dużo trudniejsze do wprowadzenia. To oznacza, że wzrosty cen mogą w większym stopniu zostać przeniesione bezpośrednio na odbiorców.
Efekt może być odczuwalny nie tylko w rachunkach za ogrzewanie, ale też w cenach produktów i usług.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.