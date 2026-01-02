Nadciąga zimowy paraliż? Prognozy mówią o największych śnieżycach od lat
Najnowsze prognozy amerykańskiego modelu pogodowego GFS wskazują na możliwość wystąpienia bardzo silnych śnieżyc w Polsce na początku stycznia. Największe zagrożenie dotyczy północnych, wschodnich i południowych regionów kraju, gdzie intensywne opady śniegu mogą sparaliżować transport i powodować przerwy w dostawach prądu.
Amerykański model ostrzega przed silnymi śnieżycami w Polsce. Zagrożonych kilka regionów
Najnowsze prognozy amerykańskiego modelu pogodowego GFS wskazują na możliwość wystąpienia bardzo intensywnych śnieżyc w Polsce. Zjawiska mają objąć kilka regionów kraju i mogą prowadzić do poważnych utrudnień komunikacyjnych oraz przerw w dostawach prądu. Najbardziej niebezpieczne warunki prognozowane są na pierwsze dni stycznia.
Co pokazują prognozy?
Według wyliczeń modelu GFS już od piątku do niedzieli, 2–4 stycznia, intensywne opady śniegu w postaci zawiei i zamieci mogą wystąpić na Pomorzu i Wybrzeżu. Najtrudniejsza sytuacja ma panować we wschodniej części Pomorza, gdzie prognozowane są bardzo duże przyrosty pokrywy śnieżnej.
W tym czasie miejscami może spaść od 20 do 30 centymetrów świeżego śniegu. Lokalnie, przy kumulacji kolejnych opadów, pokrywa śnieżna może sięgnąć nawet około 50 centymetrów.
Fakty i tło sprawy
Ostatnie śnieżyce, które nawiedziły Pomorze Gdańskie, Warmię, Mazury i Mazowsze, pokazały, że infrastruktura i służby nie są przygotowane na tak intensywne zimowe zjawiska. Wraz z coraz cieplejszymi zimami silne opady śniegu stały się rzadkością, co utrudnia szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Prognozy GFS sugerują jednak, że takie zimowe epizody mogą w najbliższym czasie występować częściej.
Które regiony są zagrożone?
W pierwszej fazie, od 2 do 4 stycznia, największe ryzyko dotyczy Pomorza i Wybrzeża. Na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu w tym okresie prognozowane są mniejsze, ale nadal istotne opady, sięgające od 5 do 15 centymetrów śniegu.
Znacznie poważniejsza sytuacja może rozwinąć się w kolejnym tygodniu. Od wtorku do piątku, 6–9 stycznia, nad południowe i wschodnie województwa ma dotrzeć bardzo wilgotny układ niżowy z południa Europy. Przyniesie on kolejną falę intensywnych opadów śniegu.
W ciągu zaledwie dwóch dni w wielu miejscach może spaść od 10 do 20 centymetrów śniegu, a lokalnie nawet 30 centymetrów i więcej. Największe sumy opadów prognozowane są dla Warmii, Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia oraz obszarów górskich, zwłaszcza Karpat.
Możliwe skutki śnieżyc
Jeśli prognozy amerykańskiego modelu się potwierdzą, skutki mogą być odczuwalne w skali ogólnokrajowej. Synoptycy wskazują na ryzyko paraliżu ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego, zwłaszcza w regionach wschodnich.
Duże ilości mokrego śniegu mogą również prowadzić do uszkodzeń linii energetycznych i lokalnych przerw w dostawach prądu. Szczególnie narażone są obszary wiejskie oraz tereny zalesione.
Co dalej z prognozami?
Meteorolodzy podkreślają, że są to prognozy długoterminowe, które mogą jeszcze ulec zmianie. Modele numeryczne często korygują zarówno zasięg, jak i intensywność zjawisk na kilka dni przed ich wystąpieniem.
Służby apelują o śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i ostrzeżeń wydawanych przez IMGW oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W przypadku realizacji najbardziej niekorzystnego scenariusza kluczowe będzie odpowiednie przygotowanie i ostrożność.
Podsumowanie
Amerykański model GFS prognozuje możliwość wystąpienia bardzo silnych śnieżyc w Polsce na początku stycznia. Największe zagrożenie dotyczy północnych, wschodnich i południowych regionów kraju. Choć prognozy mogą się jeszcze zmienić, skala przewidywanych opadów wskazuje na realne ryzyko poważnych utrudnień i zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury.
