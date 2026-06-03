Nadciągają burze z silnym deszczem i gradem. Alerty meteorologiczne w 9 województwach
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które we wtorek, 3 czerwca, przejdą nad Polską. Niebezpieczna aura dotyczy aż dziewięciu województw, gdzie prognozowane są ulewne opady deszczu, grad oraz porywy wiatru osiągające nawet 85 km/h.
Synoptycy IMGW uruchomili żółte alarmy w trzystopniowej, rosnącej skali. Choć to ostrzeżenia najniższego stopnia, niosą ze sobą ryzyko lokalnych podtopień oraz uszkodzeń mienia przez silny wiatr.
Gdzie obowiązują ostrzeżenia?
Front burzowy rozciąga się od Pomorza Zachodniego, przez Wielkopolskę i centrum, aż po południowe i południowo-wschodnie krańce Polski. Szczegółowa lista regionów objętych alertami prezentuje się następująco:
-
Województwo zachodniopomorskie (powiaty: Koszalin, koszaliński, kołobrzeski, świdwiński, białogardzki, szczecinecki, drawski, wałecki);
-
Województwo wielkopolskie (powiaty: złotowski, pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, szamotulski, obornicki, wągrowiecki, gnieźnieński, poznański, Poznań, kościański, śremki, średzki, wrzesiński, słupecki, pleszewski, jarociński, gostyński, rawicki, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński, kaliski, Kalisz);
-
Województwo opolskie (cały obszar);
-
Województwo śląskie (cały obszar);
-
Województwo małopolskie (cały obszar);
-
Województwo podkarpackie (cały obszar);
-
Województwo świętokrzyskie (powiaty: sandomierski, staszowski, buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski);
-
Województwo łódzkim (powiaty: radomszczański, bełchatowski, pajęczański, wieluński, wieruszowski, łaski, zduńskowolski, sieradzki);
-
Województwo dolnośląskie (powiaty: milicki i oleśnicki).
Grad, ulewy i wichury.
Zjawiska meteorologiczne w rejonach objętych alertami mogą mieć bardzo gwałtowny przebieg. Synoptycy prognozują, że w trakcie wyładowań spadnie od 20 do nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy, co przy nagłym opadzie może prowadzić do zalania niżej położonych dróg czy piwnic.
Uwaga na wiatr i grad: Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr osiągający w porywach do 85 km/h, który jest w stanie łamać gałęzie i uszkadzać linie energetyczne. Lokalnie przewidywane są również opady gradu.
Służby apelują o zabezpieczenie wolno stojących przedmiotów na balkonach i podwórkach oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy samochodem. Podróżni powinni liczyć się z nagłym spadkiem widoczności oraz śliską nawierzchnią.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.