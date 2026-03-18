Nagła ewakuacja rafinerii. Ropa już drożeje, a to może być dopiero początek
Napięcia na Bliskim Wschodzie gwałtownie rosną po zapowiedziach możliwych ataków na infrastrukturę energetyczną. W odpowiedzi rozpoczęto ewakuację rafinerii i kluczowych instalacji, a rynki natychmiast zareagowały wzrostem cen ropy.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się zaostrza. Po zapowiedziach Iranu dotyczących możliwych ataków na infrastrukturę energetyczną w regionie rozpoczęto ewakuację pracowników z kluczowych instalacji naftowych. Reakcja rynków była natychmiastowa – ceny ropy zaczęły rosnąć, a eksperci ostrzegają przed dalszymi podwyżkami.
Ewakuacje po ostrzeżeniach Iranu
Jak informują światowe agencje, w środę rozpoczęto ewakuację strategicznych obiektów energetycznych w krajach Zatoki Perskiej. Decyzja była bezpośrednią odpowiedzią na komunikat władz Iranu, które wskazały konkretne instalacje jako potencjalne cele.
Wśród zagrożonych obiektów znalazły się m.in. rafineria Samref w Arabii Saudyjskiej, kompleks petrochemiczny w Al-Dżubajl, instalacje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz obiekty w Katarze, w tym rafineria Ras Laffan.
W komunikacie wezwano pracowników i mieszkańców do natychmiastowego opuszczenia zagrożonych terenów. Ostrzeżenie pojawiło się krótko po doniesieniach o atakach na irańskie instalacje energetyczne.
Reakcja rynków: ceny ropy rosną
Napięcia szybko przełożyły się na sytuację na rynku surowców. Cena ropy wzrosła o ponad 5 procent, osiągając poziom około 108 dolarów za baryłkę.
Eksperci wskazują, że to dopiero początek możliwych zmian. Bank Citi ostrzega, że w skrajnym scenariuszu ceny mogą wzrosnąć nawet do 200 dolarów za baryłkę.
Kluczowa rola cieśniny Ormuz
Jednym z najważniejszych czynników ryzyka pozostaje cieśnina Ormuz – strategiczny szlak transportowy, przez który przepływa znaczna część światowych dostaw ropy.
Ewentualne zakłócenia w tym regionie mogłyby znacząco ograniczyć dostępność surowca na globalnych rynkach. Według analityków dłuższe zamknięcie tego szlaku mogłoby doprowadzić do gwałtownego wzrostu cen energii na całym świecie.
Co to oznacza dla gospodarki?
Wzrost cen ropy przekłada się bezpośrednio na koszty paliw, transportu oraz produkcji. Może to wpłynąć na ceny wielu towarów i usług, a w konsekwencji także na poziom inflacji.
Dla Europy, w tym Polski, oznacza to ryzyko wzrostu kosztów energii oraz dodatkową presję na gospodarkę.
Sytuacja nadal dynamiczna
Na ten moment nie ma potwierdzonych informacji o atakach na wskazane instalacje, jednak sama zapowiedź działań wystarczyła, by wywołać reakcję rynków i władz państw regionu.
Najbliższe godziny i dni będą kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji. Od tego, czy dojdzie do eskalacji konfliktu, zależy nie tylko stabilność regionu, ale także globalne ceny surowców energetycznych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.