Nagła śmierć prezesa handlowego giganta. Sieć w Polsce w żałobie po stracie wizjonera
Polska branża handlowa pogrążyła się w smutku po oficjalnym potwierdzeniu informacji o odejściu jednego z najważniejszych liderów sektora retail. Jean-Philippe Magre, który przez lata stał na czele E.Leclerc Polska, zmarł niespodziewanie, pozostawiając po sobie ogromną lukę w strukturach firmy. Sieć, którą kojarzą miliony Polaków, pożegnała swojego prezesa w poruszającym oświadczeniu, nazywając go wybitnym mentorem i człowiekiem o wielkim sercu.
Śmierć Jean-Philippe Magre nastąpiła 21 lutego 2026 roku, jednak oficjalny komunikat w tej sprawie został opublikowany w mediach społecznościowych firmy dopiero cztery dni później. Jako wieloletni prezes odegrał kluczową rolę w ugruntowaniu pozycji marki, która od dekad dominuje na polskim rynku super i hipermarketów. Pracownicy wspominają go jako lidera z pasją, który potrafił inspirować innych swoją energią i nowoczesnym podejściem do handlu.
Kim był Jean-Philippe Magre? Człowiek, który budował potęgę E.Leclerc
Wieloletni prezes był uznawany za jedną z najbardziej wpływowych postaci w polskim sektorze handlowym.
Data odejścia: Jean-Philippe Magre zmarł 21 lutego 2026 roku.
Rola w firmie: Pełnił funkcję Prezesa E.Leclerc Polska, będąc mentorem dla wielu pokoleń pracowników sieci.
Osobowość lidera: W oficjalnym komunikacie podkreślono jego otwarty umysł, wizjonerstwo oraz pasję do budowania relacji międzyludzkich.
Wpływ na rynek: Stał na czele firmy zarządzającej najstarszą siecią hipermarketów w kraju, dbając o jej ciągły rozwój i innowacyjność.
E.Leclerc w liczbach: Dziedzictwo prezesa Magre
Pod wodzą Jean-Philippe Magre sieć stała się integralną częścią polskiego krajobrazu gospodarczego, oferując znacznie więcej niż tylko zakupy spożywcze.
- Pionier handlu:** E.Leclerc to najdłużej działająca sieć tego typu w Polsce; pierwszy sklep ruszył na warszawskim Ursynowie w listopadzie 1995 roku.
- Imponująca skala:** Obecnie marka to 36 sklepów zlokalizowanych w 32 miastach na terenie 13 województw.
- Ogromne zatrudnienie:** Firma daje pracę ponad 5 tysiącom osób w całej Polsce.
- Różnorodność formatów:** Dziedzictwo prezesa to nie tylko wielkie sklepy, ale także formaty Express, 14 sklepów internetowych oraz aż 24 stacje paliw pod szyldem E.Leclerc.
