Nagłe utrudnienia w metrze. Linia M2 może mieć problem, pasażerowie zgłaszają przestoje na Szwedzkiej<
Pasażerowie warszawskiej linii metra M2 muszą przygotować się na niespodziewane komplikacje w sobotnie popołudnie. Jak informuje nasza Czytelniczka Julia, pociągi nie zatrzymują się lub w ogóle nie docierają do stacji Szwedzka na Pradze-Północ. Choć służby metra nie opublikowały jeszcze oficjalnego komunikatu o przyczynach awarii, na peronach zaczynają gromadzić się zdezorientowani podróżni.
Sytuacja jest dynamiczna. Według relacji świadków, ruch w kierunku Bródna oraz Ronda Daszyńskiego może być prowadzony wahadłowo lub z dużymi opóźnieniami. Pracownicy ochrony na stacjach sugerują pasażerom szukanie alternatywnych środków transportu, takich jak tramwaje i autobusy kursujące wzdłuż ulicy Targowej i Solidarności. Oficjalne potwierdzenie skali utrudnień od Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) spodziewane jest w najbliższych minutach.
Co wiemy od pasażerów? Brak pociągów na odcinku praskim
Informacja o problemach dotarła do redakcji bezpośrednio od podróżnych, którzy utknęli na praskim odcinku drugiej linii metra.
Relacja Pani Julii: „Na stacji Szwedzka metro stoi, ludzie wychodzą na powierzchnię. Nie ma żadnych komunikatów głosowych, ale pociągi w stronę centrum nie nadjeżdżają od kilkunastu minut” – przekazała nam Czytelniczka.
Możliwe przyczyny: Choć nie ma potwierdzenia, najczęstszymi powodami takich przestojów są usterki techniczne taboru lub interwencje służb medycznych na innej stacji.
Oczekiwanie na komunikat: ZTM oraz Metro Warszawskie zazwyczaj publikują szczegóły w zakładce „Utrudnienia” na swoich stronach, gdy tylko ustalony zostanie zakres awarii.
Jak ominąć utrudnienia na linii M2?
W przypadku dłuższego wyłączenia stacji Szwedzka, pasażerowie powinni rozważyć komunikację naziemną, która na Pradze jest bardzo dobrze rozwinięta.
- Tramwaje: Linie kursujące ulicą 11 Listopada oraz Targową (np. 3, 4, 6, 25) mogą pomóc w dotarciu do stacji Dworzec Wileński lub w stronę Bródna.
- Autobusy: Warto sprawdzić połączenia linii 160, 169 oraz 190, które obsługują rejon stacji Szwedzka.
- Pociągi podmiejskie: Osoby podróżujące z dalszych części miasta mogą skorzystać z przesiadki na Dworcu Wileńskim lub Dworcu Wschodnim.
