Nagłe wstrzymanie lotów do Dubaju. Alarm po przechwyceniu obiektu nad lotniskiem

7 marca 2026 13:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jedne z największych linii lotniczych na świecie podjęły nagłą decyzję o wstrzymaniu lotów. Linie Emirates ogłosiły zawieszenie wszystkich połączeń do i z Dubaju po incydencie związanym z przechwyceniem obiektu latającego w pobliżu tamtejszego lotniska.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Decyzja zapadła po wydarzeniach, które miały miejsce podczas ataków z Iranu.

Przechwycony obiekt nad Dubajem

Według informacji przekazywanych przez media oraz przedstawicieli linii lotniczych, systemy obrony powietrznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich przechwyciły obiekt lecący w pobliżu lotniska w Dubaju.

Miał to być dron lub rakieta związana z prowadzonymi w regionie działaniami militarnymi. Przechwycenie obiektu spowodowało eksplozję w powietrzu, a w okolicy lotniska spadły jego fragmenty.

Ze względów bezpieczeństwa natychmiast zdecydowano o wstrzymaniu ruchu lotniczego.

Zobacz również:

Emirates zawiesza loty

Po incydencie linie Emirates ogłosiły zawieszenie wszystkich lotów do i z Dubaju do odwołania. Decyzja została podjęta w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i załóg.

Dubaj jest jednym z największych węzłów lotniczych na świecie, dlatego taka decyzja natychmiast wpłynęła na tysiące podróżnych oraz wiele połączeń międzynarodowych.

Lotnisko w Dubaju obsługuje każdego dnia setki rejsów.

Operacje częściowo wznowione

Według najnowszych informacji część operacji lotniczych została już przywrócona w godzinach popołudniowych. Służby lotnicze oraz linie lotnicze monitorują sytuację na bieżąco.

Pasażerowie proszeni są o sprawdzanie aktualnych informacji dotyczących lotów bezpośrednio na stronach przewoźników lub lotniska.

Co to oznacza dla pasażerów

Incydent pokazuje, jak napięta sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu może wpływać na globalny ruch lotniczy.

Eksperci podkreślają, że każde zagrożenie w pobliżu dużego lotniska wymaga natychmiastowej reakcji służb i często prowadzi do czasowego wstrzymania lotów.

Podróżni planujący loty przez Dubaj powinni na bieżąco sprawdzać status swoich połączeń i przygotować się na możliwe opóźnienia lub zmiany w rozkładzie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl