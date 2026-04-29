Nagle zabrał głos po decyzji PiS. Mejza ujawnia, dlaczego odchodzi. Padły mocne słowa

29 kwietnia 2026 17:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Łukasz Mejza odniósł się do swojej sytuacji politycznej po decyzji o rozstaniu z klubem parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. W opublikowanym oświadczeniu przedstawił własną wersję wydarzeń i wyjaśnił, co stało za jego krokiem.

Mapa Polski z napisem pilne Fot. Warszawa w Pigułce
Mejza: „To była moja decyzja”

W swoim wpisie polityk podkreślił, że decyzję o odejściu podjął sam, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu. Jak zaznaczył, była to świadoma decyzja, wynikająca – jak twierdzi – z poczucia odpowiedzialności za sytuację polityczną.

Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, który często umykał w debacie publicznej. Podkreślił, że nigdy formalnie nie był członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, a jedynie należał do klubu parlamentarnego.

„Nie chcę być obciążeniem dla klubu”

W oświadczeniu Mejza odniósł się także do kontrowersji, które w ostatnim czasie towarzyszyły jego działalności. Przyznał, że niektóre jego decyzje – zarówno polityczne, jak i związane z działalnością charytatywną – mogą budzić emocje.

Jak zaznaczył, nie chce, aby jego osoba była wykorzystywana jako pretekst do ataków na cały klub parlamentarny. To właśnie ten argument miał być jednym z kluczowych powodów jego odejścia.

Zapewnia o dalszym wsparciu

Mimo opuszczenia klubu Mejza jasno zadeklarował, że nie wycofuje się z życia politycznego. Wręcz przeciwnie – zapowiedział dalsze wsparcie dla środowiska, z którym do tej pory współpracował.

Z jego słów wynika, że nadal zamierza działać w ramach szeroko rozumianego obozu politycznego, choć już poza strukturami klubu parlamentarnego.

Co dalej?

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jakie będą kolejne kroki Łukasza Mejzy i jak jego decyzja wpłynie na układ sił w Sejmie. Jedno jest pewne – sprawa budzi duże emocje i szybko stała się jednym z najgłośniejszych tematów politycznych dnia.

Co to oznacza dla obserwatorów polityki?

Sytuacja pokazuje, jak dynamiczne potrafią być relacje wewnątrz klubów parlamentarnych. Nawet pojedyncze decyzje mogą mieć szerszy wpływ na scenę polityczną i narrację medialną.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna