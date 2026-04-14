Nagłe zagrożenie w Warszawie. Agresywna locha z młodymi na terenie uczelni. Wprowadzono ograniczenia

14 kwietnia 2026 23:57 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jeszcze niedawno był to zwykły dzień na uczelni. Teraz pojawił się komunikat, który zmienia zasady poruszania się po terenie kampusu i budzi niepokój wśród studentów oraz pracowników. Na dziedzińcu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pojawiły się dzikie zwierzęta. Na świat przyszły młode dziki, a ich obecność oznacza realne zagrożenie dla osób przebywających w okolicy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Największe ryzyko wiąże się z zachowaniem lochy, która w takich sytuacjach działa instynktownie i może reagować agresją. Zwłaszcza wtedy, gdy uzna człowieka za zagrożenie dla swoich młodych.

Uczelnia wydała pilny komunikat i wprowadziła konkretne zasady bezpieczeństwa. Jedna z części dziedzińca została tymczasowo zamknięta, a studenci i pracownicy muszą zachować szczególną ostrożność.

Najważniejsze zalecenia są jednoznaczne. Nie wolno zbliżać się do zwierząt, próbować ich dotykać ani dokarmiać. Nawet robienie zdjęć z bliska może skończyć się niebezpieczną sytuacją.

Szczególną uwagę należy zachować podczas poruszania się między budynkami, zwłaszcza po zmroku. Jeśli dziki pojawią się na drodze, trzeba się wycofać i wybrać inną trasę.

To nie jest sytuacja, którą można zignorować. Dzikie zwierzęta poruszają się po terenie kampusu swobodnie i mogą reagować nieprzewidywalnie.

Uczelnia apeluje o rozsądek i przypomina, że odpowiedzialne zachowanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich osób oraz samych zwierząt.

Jeśli przebywasz na terenie uczelni, trzymaj dystans i nie próbuj zbliżać się do dzików. Nawet pozornie spokojne zwierzę może zaatakować.

Unikaj zamkniętych stref i stosuj się do komunikatów. Jeśli zobaczysz dziki na swojej drodze, nie panikuj, tylko spokojnie się wycofaj.

