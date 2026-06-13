Nagłe załamanie pogody w sobotę. Pilnie ostrzeżenie dla mieszkańców 11 województw

Spokojny początek weekendu to już przeszłość. Dynamiczny front burzowy wkroczy nad terytorium kraju i da o sobie znać w pasie od zachodu, przez centrum, aż po północny wschód. Nowe ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, w godzinach od 12:00 do 23:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia nawałnic szacuje się na bardzo wysokie – wynosi ono aż 75 procent.

Czym jest alert pierwszego stopnia? Choć to najniższy stopień w trzystopniowej skali stosowanej przez synoptyków, IMGW przypomina, że przewiduje on warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować realne straty materialne, utrudnienia w ruchu drogowym, a także bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Przechodzącym przez Polskę komórkom burzowym będą towarzyszyły bardzo intensywne opady deszczu, które w krótkim czasie mogą wynieść od 20 mm do 30 mm na metr kwadratowy, powodując lokalne podtopienia dróg i piwnic. Największym zagrożeniem okaże się jednak porywisty wiatr, osiągający w rejonie wyładowań prędkość od 60 km/h do nawet 75 km/h. Lokalnie z chmur burzowych może spaść również grad.

Weekendowe załamanie aury. Służby apelują o ostrożność

Urzędnicy i ratownicy apelują do osób spędzających czas na świeżym powietrzu o śledzenie radarów opadowych oraz odpowiednie zabezpieczenie tarasów i balkonów. Silne podmuchy wiatru mogą łamać gałęzie i uszkadzać linie energetyczne.

Tabela: Parametry i przebieg sobotnich burz w Polsce

Kluczowy parametr pogody Prognozowane wartości i zagrożenia Czas obowiązywania alertów Intensywność opadów deszczu Od 20 mm do 30 mm Sobota, 13 czerwca godz. 12:00 – 23:00 Maksymalne porywy wiatru Od 60 km/h do 75 km/h Zjawiska dodatkowe Lokalne opady gradu, silne wyładowania Prawdopodobieństwo zjawiska 75%

Sytuacja pogodowa powinna zacząć stabilizować się późnym wieczorem, kiedy front burzowy zacznie opuszczać terytorium Polski i tracić na swojej dotychczasowej sile. Do tego czasu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży samochodem.