Nagłe załamanie pogody w sobotę. Pilnie ostrzeżenie dla mieszkańców 11 województw

13 czerwca 2026 12:37 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Sobotnie popołudnie przyniesie gwałtowne załamanie pogody w większości regionów Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał oficjalne ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem i lokalnymi opadami gradu. Synoptycy wskazują konkretne godziny, w których żywioł będzie najgroźniejszy.

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Spokojny początek weekendu to już przeszłość. Dynamiczny front burzowy wkroczy nad terytorium kraju i da o sobie znać w pasie od zachodu, przez centrum, aż po północny wschód. Nowe ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, w godzinach od 12:00 do 23:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia nawałnic szacuje się na bardzo wysokie – wynosi ono aż 75 procent.

Alerty IMGW zostały rozszerzone na następujące obszary:

  • Województwo dolnośląskie;
  • Województwo lubuskie;
  • Województwo łódzkie;
  • Województwo kujawsko-pomorskie;
  • Województwo mazowieckie;
  • Województwo podlaskie;
  • Województwo pomorskie;
  • Województwo warmińsko-mazurskie;
  • Województwo zachodniopomorskie;
  • Północna część województwa opolskiego.

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Przechodzącym przez Polskę komórkom burzowym będą towarzyszyły bardzo intensywne opady deszczu, które w krótkim czasie mogą wynieść od 20 mm do 30 mm na metr kwadratowy, powodując lokalne podtopienia dróg i piwnic. Największym zagrożeniem okaże się jednak porywisty wiatr, osiągający w rejonie wyładowań prędkość od 60 km/h do nawet 75 km/h. Lokalnie z chmur burzowych może spaść również grad.

Czym jest alert pierwszego stopnia? Choć to najniższy stopień w trzystopniowej skali stosowanej przez synoptyków, IMGW przypomina, że przewiduje on warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować realne straty materialne, utrudnienia w ruchu drogowym, a także bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

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Urzędnicy i ratownicy apelują do osób spędzających czas na świeżym powietrzu o śledzenie radarów opadowych oraz odpowiednie zabezpieczenie tarasów i balkonów. Silne podmuchy wiatru mogą łamać gałęzie i uszkadzać linie energetyczne.

Tabela: Parametry i przebieg sobotnich burz w Polsce

Kluczowy parametr pogody Prognozowane wartości i zagrożenia Czas obowiązywania alertów
Intensywność opadów deszczu Od 20 mm do 30 mm Sobota, 13 czerwca

godz. 12:00 – 23:00
Maksymalne porywy wiatru Od 60 km/h do 75 km/h
Zjawiska dodatkowe Lokalne opady gradu, silne wyładowania
Prawdopodobieństwo zjawiska 75%

Sytuacja pogodowa powinna zacząć stabilizować się późnym wieczorem, kiedy front burzowy zacznie opuszczać terytorium Polski i tracić na swojej dotychczasowej sile. Do tego czasu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży samochodem.

 

 

Źródło: PAP

 

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