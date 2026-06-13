Nagłe załamanie pogody w sobotę. Pilnie ostrzeżenie dla mieszkańców 11 województw
Żółty alert nad Polską. Gdzie i kiedy pogoda popsuje się najmocniej?
Spokojny początek weekendu to już przeszłość. Dynamiczny front burzowy wkroczy nad terytorium kraju i da o sobie znać w pasie od zachodu, przez centrum, aż po północny wschód. Nowe ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia obowiązują w sobotę, 13 czerwca, w godzinach od 12:00 do 23:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia nawałnic szacuje się na bardzo wysokie – wynosi ono aż 75 procent.
Alerty IMGW zostały rozszerzone na następujące obszary:
- Województwo dolnośląskie;
- Województwo lubuskie;
- Województwo łódzkie;
- Województwo kujawsko-pomorskie;
- Województwo mazowieckie;
- Województwo podlaskie;
- Województwo pomorskie;
- Województwo warmińsko-mazurskie;
- Województwo zachodniopomorskie;
- Północna część województwa opolskiego.
Silny wiatr i podtopienia. Co niosą ze sobą czerwcowe nawałnice?
Przechodzącym przez Polskę komórkom burzowym będą towarzyszyły bardzo intensywne opady deszczu, które w krótkim czasie mogą wynieść od 20 mm do 30 mm na metr kwadratowy, powodując lokalne podtopienia dróg i piwnic. Największym zagrożeniem okaże się jednak porywisty wiatr, osiągający w rejonie wyładowań prędkość od 60 km/h do nawet 75 km/h. Lokalnie z chmur burzowych może spaść również grad.
Czym jest alert pierwszego stopnia? Choć to najniższy stopień w trzystopniowej skali stosowanej przez synoptyków, IMGW przypomina, że przewiduje on warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować realne straty materialne, utrudnienia w ruchu drogowym, a także bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Weekendowe załamanie aury. Służby apelują o ostrożność
Urzędnicy i ratownicy apelują do osób spędzających czas na świeżym powietrzu o śledzenie radarów opadowych oraz odpowiednie zabezpieczenie tarasów i balkonów. Silne podmuchy wiatru mogą łamać gałęzie i uszkadzać linie energetyczne.
Tabela: Parametry i przebieg sobotnich burz w Polsce
|Kluczowy parametr pogody
|Prognozowane wartości i zagrożenia
|Czas obowiązywania alertów
|Intensywność opadów deszczu
|Od 20 mm do 30 mm
|Sobota, 13 czerwca
godz. 12:00 – 23:00
|Maksymalne porywy wiatru
|Od 60 km/h do 75 km/h
|Zjawiska dodatkowe
|Lokalne opady gradu, silne wyładowania
|Prawdopodobieństwo zjawiska
|75%
Sytuacja pogodowa powinna zacząć stabilizować się późnym wieczorem, kiedy front burzowy zacznie opuszczać terytorium Polski i tracić na swojej dotychczasowej sile. Do tego czasu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży samochodem.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.