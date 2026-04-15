Nagłe zgłoszenia z Warszawy. Sprawdziliśmy miejsca, gdzie mieszkańcy zgłaszają problemy z prądem

15 kwietnia 2026 17:14 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jeszcze chwilę temu wszystko działało normalnie. Teraz w kilku częściach Warszawy mieszkańcy zaczynają zgłaszać ten sam problem. Brak prądu lub chwilowe przerwy w dostawie energii pojawiają się nagle i bez wcześniejszej zapowiedzi. Sprawdziliśmy zgłoszenia, które napływają od mieszkańców. Widzimy konkretne lokalizacje i godziny, które pokazują skalę sytuacji.

Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Sprawdziliśmy zgłoszenia. Te adresy pojawiają się najczęściej

Z najnowszych informacji wynika, że problemy zgłaszane są m.in. w tych punktach Warszawy:

ul. Zelwerowicza 20 – zgłoszenie o godz. 15:12

ul. Tulipanowa 17 – zgłoszenie o godz. 16:16

ul. Truskolaska 97 – zgłoszenie o godz. 16:16

Widzimy, że zgłoszenia pojawiły się w krótkim odstępie czasu. To może wskazywać na szerszy problem techniczny lub lokalne przeciążenia sieci.

Mieszkańcy reagują szybko. Problem pojawia się nagle

Analizując zgłoszenia, widzimy jeden wspólny element. Przerwy w dostawie prądu pojawiają się nagle, bez wcześniejszego komunikatu.

W takich sytuacjach mieszkańcy często nie wiedzą, czy to awaria w budynku, czy większy problem obejmujący całą okolicę. Dlatego zgłoszenia trafiają niemal natychmiast.

W Warszawie takie sytuacje zdarzają się najczęściej przy przeciążeniach sieci lub lokalnych awariach infrastruktury.

Czy to większa awaria? Na razie brak oficjalnego komunikatu

Na ten moment nie ma oficjalnego komunikatu o dużej awarii obejmującej całą Warszawę. Widzimy jednak, że zgłoszenia pojawiają się w różnych częściach miasta.

To może oznaczać kilka równoległych problemów albo początek większego zakłócenia, które dopiero się rozwija.

Dlatego warto na bieżąco sprawdzać sytuację i reagować, jeśli problem pojawi się także u nas.

Co to oznacza dla Ciebie w Warszawie?

Jeśli zauważymy brak prądu w swoim mieszkaniu, powinniśmy najpierw sprawdzić kilka rzeczy:

– czy awaria dotyczy tylko naszego lokalu czy całego budynku
– czy działa oświetlenie na klatce schodowej
– czy sąsiedzi mają prąd

Jeśli problem jest szerszy, warto zgłosić go do operatora i śledzić komunikaty.

W praktyce dobrze też przygotować się na takie sytuacje:

– mieć pod ręką latarkę lub naładowany telefon
– zabezpieczyć sprzęt elektroniczny
– unikać otwierania lodówki, jeśli przerwa się przedłuża

Widzimy, że w Warszawie takie zgłoszenia potrafią pojawiać się nagle i obejmować kilka punktów jednocześnie. Dlatego warto reagować szybko i sprawdzać, czy problem nie dotyczy także naszej okolicy.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

