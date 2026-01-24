Nagły atak „szklanki” na drogach. IMGW wydaje pilne ostrzeżenia dla połowy Polski
Kierowcy i piesi w centralnej oraz wschodniej części kraju muszą zachować ekstremalną ostrożność. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę po południu pilny komunikat dotyczący marznących opadów. Niewinna z pozoru mżawka w kontakcie z wychłodzonym gruntem błyskawicznie zamienia nawierzchnie w lodowisko. Sprawdzamy, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza.
Synoptycy z IMGW nie mają dobrych wieści dla podróżujących w sobotnie popołudnie, 24 stycznia 2026 roku. Nad Polską występuje niebezpieczne zjawisko meteorologiczne, które jest zmorą każdego kierowcy – gołoledź. Systemy teledetekcji atmosfery oraz sieć obserwacyjna wykryły lokalne opady słabej mżawki. Problem polega na tym, że temperatura przy gruncie jest ujemna, co powoduje natychmiastowe zamarzanie wody w momencie zetknięcia z podłożem.
Żółta strefa obejmuje serce kraju
Mapa zagrożeń opublikowana przez Instytut pokazuje rozległy obszar objęty alertami pierwszego (kolor żółty) i drugiego stopnia. Ostrzeżenia dotyczą ogromnej części Polski, ciągnącej się od Suwalszczyzny i Podlasia, przez całe Mazowsze (wraz z Warszawą), Ziemię Łódzką, aż po Wielkopolskę i część Dolnego Śląska. W regionach południowych, oznaczonych na mapie kolorem pomarańczowym, sytuacja może być jeszcze trudniejsza.
Opublikowany komunikat jest ważny w dniu dzisiejszym, 24 stycznia, od godziny 14:47 do 17:44, jednak lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg i czas trwania. Służby meteorologiczne ostrzegają, że miejscami na drogach i chodnikach jest bardzo ślisko.
Sekcja HCU (Helpful Content Update): Jak bezpiecznie poruszać się podczas gołoledzi?
Marznąca mżawka tworzy tzw. czarny lód – warstwę, której często nie widać, bo asfalt wygląda po prostu na mokry. Oto zasady, które mogą uratować zdrowie i życie w najbliższych godzinach:
1. Dla kierowców: Technika jazdy na lodzie
-
Test przyczepności: Jeśli warunki na drodze są bezpieczne (pusta prosta), delikatnie naciśnij hamulec, by sprawdzić, czy ABS reaguje natychmiast. To da Ci obraz tego, jak śliska jest nawierzchnia.
-
Bez gwałtownych manewrów: Każdy szybki ruch kierownicą, nagłe dodanie gazu lub ostre hamowanie może zerwać przyczepność, której na lodzie praktycznie nie ma.
-
Hamowanie silnikiem: Zamiast używać hamulca nożnego, staraj się wytracać prędkość redukcją biegów (w manualnej skrzyni) lub po prostu zdejmując nogę z gazu z dużym wyprzedzeniem przed skrzyżowaniem.
2. Dla pieszych: Chód pingwina
Chodniki pokryte cienką warstwą lodu są przyczyną tysięcy złamań każdej zimy.
-
Środek ciężkości: Pochyl się lekko do przodu.
-
Krótkie kroki: Nie stawiaj długich kroków. Idź powoli, stawiając całą stopę płasko na podłożu.
-
Ręce z kieszeni: Nigdy nie chodź z rękami w kieszeniach. W razie poślizgnięcia ręce pomagają złapać równowagę lub zamortyzować upadek.
