Nagły strajk i paraliż lotów. Setki odwołanych połączeń. Utrudnienia dotykają także Polskę
Trwa duża akcja protestacyjna w jednej z największych linii lotniczych, która już przełożyła się na odwołanie setek lotów. Utrudnienia dotyczą nie tylko głównych europejskich portów przesiadkowych, ale także połączeń z Polski. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w rozkładach i możliwymi problemami z podróżą.
Strajk Lufthansy paraliżuje loty. Utrudnienia także dla pasażerów z Polski
W jednej z największych linii lotniczych na świecie doszło do kolejnego strajku. Protest personelu pokładowego Lufthansy spowodował odwołanie setek lotów, a utrudnienia dotknęły również pasażerów podróżujących do i z Polski.
Co się zmienia?
Strajk rozpoczął się w nocy z czwartku na piątek i obejmuje loty realizowane z dwóch głównych hubów Lufthansy – Frankfurtu nad Menem i Monachium. Protest potrwa do godziny 22:00.
W efekcie przewoźnik odwołał już kilkaset połączeń. Zakłócenia nie ograniczają się tylko do Niemiec – wpływają także na siatkę połączeń międzynarodowych, w tym loty do Polski.
Za protest odpowiada związek zawodowy UFO, reprezentujący personel pokładowy. Powodem strajku są nieudane negocjacje dotyczące nowego układu zbiorowego pracy.
Związkowcy podkreślają, że rozmowy trwały kilka miesięcy, jednak postulaty pracowników nie zostały uwzględnione. W przeprowadzonym głosowaniu zdecydowana większość – aż 94 proc. uczestników – opowiedziała się za rozpoczęciem akcji strajkowej.
Strajk objął również regionalne połączenia obsługiwane przez Lufthansa CityLine z kilku niemieckich lotnisk, m.in. w Berlinie, Hamburgu czy Düsseldorfie.
To już trzecia duża akcja protestacyjna w Lufthansie w tym roku. Wcześniejsze protesty pilotów doprowadziły do odwołania setek lotów i zakłóciły podróże tysięcy pasażerów.
Co to oznacza dla pasażera?
Podróżni powinni liczyć się z odwołaniami i opóźnieniami lotów, szczególnie na trasach z przesiadkami w Niemczech. Dotyczy to również połączeń do i z Polski.
Warto na bieżąco sprawdzać status lotu oraz kontaktować się z linią lotniczą w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach lub możliwościach przebukowania biletu.Utrudnienia mogą być szczególnie odczuwalne w okresie powrotów z przerw świątecznych i urlopów.
Strajk w Lufthansie ponownie wpływa na ruch lotniczy w Europie. Skala odwołanych połączeń pokazuje, jak duże znaczenie mają negocjacje między pracownikami a przewoźnikiem. Dla pasażerów oznacza to konieczność śledzenia komunikatów i przygotowania się na zmiany w planach podróży.
