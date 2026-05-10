Nagły wyjazd Ziobry z Węgier. Nowe miejsce pobytu wywołuje pytania
Sytuacja wokół Zbigniewa Ziobry robi się coraz bardziej niejasna. Według najnowszych doniesień były minister sprawiedliwości miał opuścić Węgry i przenieść się do innego kraju.
Zmiana miejsca pobytu
Jak podano w mediach, Ziobro nie przebywa już na Węgrzech, gdzie wcześniej uzyskał azyl. Obecnie ma znajdować się w Stanach Zjednoczonych. Informacja ta pojawiała się już wcześniej, ale dopiero teraz zaczyna być szerzej potwierdzana.
Wcześniejsze sygnały pochodziły m.in. z aktywności w mediach społecznościowych, gdzie przy jego koncie zaczęła pojawiać się lokalizacja wskazująca na USA. Nie było jednak jasne, czy to rzeczywista lokalizacja, czy efekt używania narzędzi maskujących.
Węgry przestały być bezpieczną przystanią?
Przypomnijmy, że po zmianach politycznych na Węgrzech pojawiły się zapowiedzi wydania polskich polityków, którzy tam przebywali. Nowy premier jasno sygnalizował, że obecna sytuacja może się szybko zmienić.
To właśnie te deklaracje mogły przyspieszyć decyzję o opuszczeniu kraju.
Sprawa ma drugie dno
Zbigniew Ziobro oraz jego współpracownicy są objęci postępowaniami dotyczącymi działalności Funduszu Sprawiedliwości. To jeden z powodów, dla których ich sytuacja pozostaje napięta.
Zmiana miejsca pobytu może mieć więc nie tylko charakter prywatny, ale również strategiczny.
Co to oznacza teraz
Na razie brak oficjalnego potwierdzenia ze strony samego polityka. Jednak kolejne doniesienia wskazują, że sprawa może mieć dalszy ciąg.
Zmiana kraju pobytu w tak krótkim czasie sugeruje, że sytuacja wokół Ziobry dynamicznie się rozwija – i trudno przewidzieć, co wydarzy się dalej.
