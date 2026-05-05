Najbardziej oblegane kierunki studiów w Warszawie. Nawet 24 osoby na jedno miejsce

5 maja 2026 19:04 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Walka o indeks na warszawskich uczelniach jest coraz trudniejsza. Najnowsze dane pokazują, że na niektórych kierunkach przypada nawet ponad 20 kandydatów na jedno miejsce. Dla maturzystów to jasny sygnał – bez wysokich wyników i dobrze przemyślanej strategii rekrutacyjnej trudno będzie dostać się na najbardziej prestiżowe studia.

Uniwersytet Warszawski Kampus Główny. Fot. Warszawa w Pigułce.
Na Uniwersytecie Warszawskim tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się kierunki medyczne, biznesowe i humanistyczne.

Najbardziej oblegane kierunki:

– lekarski – 24 kandydatów na miejsce
– Business and Management – 22,2 kandydata na miejsce
– orientalistyka – japonistyka – 20,4 kandydata na miejsce
– kryminologia – 14,7 kandydata na miejsce
– orientalistyka – sinologia – 14,0 kandydata na miejsce
– psychologia – 13,1 kandydata na miejsce
– stosunki międzynarodowe – 11,4 kandydata na miejsce
– filologia angielska – 10,4 kandydata na miejsce

Rosnące zainteresowanie widać także na kierunkach ścisłych i technologicznych, takich jak chemia jądrowa czy nanoinżynieria.

Politechnika Warszawska – technologia przyciąga tłumy

Na Politechnice Warszawskiej największym wyzwaniem dla kandydatów było cyberbezpieczeństwo.

Najbardziej oblegane kierunki:

– cyberbezpieczeństwo – 21 kandydatów na miejsce
– automatyka i robotyka stosowana – 14,37 kandydata na miejsce
– mechanika i projektowanie maszyn – 13,37 kandydata na miejsce
– inżynieria i analiza danych – około 11 kandydatów na miejsce

Kierunki techniczne niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na dobre perspektywy zawodowe.

UKSW – psychologia na czele

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego również odnotował duże zainteresowanie kandydatów.

Najbardziej oblegane kierunki:

– psychologia – 22 kandydatów na miejsce
– lekarski – około 21 kandydatów na miejsce
– pielęgniarstwo – 11 kandydatów na miejsce

Dużą popularnością cieszyły się także kierunki społeczne i ekonomiczne, takie jak zarządzanie czy socjologia.

SGGW – kierunki ekonomiczne i zarządzanie

Na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego największe zainteresowanie dotyczyło kierunków biznesowych.

Najpopularniejsze kierunki:

– zarządzanie – ponad 9 kandydatów na miejsce
– finanse i rachunkowość – ponad 8 kandydatów na miejsce
– ekonomia – około 7 kandydatów na miejsce
– architektura, gospodarka przestrzenna, logistyka – około 5-6 kandydatów na miejsce

Dlaczego konkurencja jest tak duża?

Eksperci wskazują, że największe zainteresowanie skupia się wokół kierunków dających stabilne zatrudnienie i wysokie zarobki.

Popularność zyskują również studia związane z nowymi technologiami oraz medycyną.

Co to oznacza dla maturzystów?

– konieczność uzyskania bardzo wysokich wyników
– większa konkurencja niż w poprzednich latach
– potrzeba przemyślanej strategii rekrutacyjnej
– warto rozważyć kierunki alternatywne
– rośnie znaczenie dodatkowych osiągnięć

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

