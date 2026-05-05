Najbardziej oblegane kierunki studiów w Warszawie. Nawet 24 osoby na jedno miejsce
Walka o indeks na warszawskich uczelniach jest coraz trudniejsza. Najnowsze dane pokazują, że na niektórych kierunkach przypada nawet ponad 20 kandydatów na jedno miejsce. Dla maturzystów to jasny sygnał – bez wysokich wyników i dobrze przemyślanej strategii rekrutacyjnej trudno będzie dostać się na najbardziej prestiżowe studia.
Nawet 24 osoby na jedno miejsce. Oto najbardziej oblegane studia w Warszawie
Rekrutacja na studia w Warszawie to dla wielu maturzystów prawdziwe wyzwanie. Dane z ostatniego naboru pokazują, że na niektóre kierunki przypada nawet ponad 20 kandydatów na jedno miejsce. Konkurencja jest ogromna, a o indeks walczą najlepsi.
Na Uniwersytecie Warszawskim tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się kierunki medyczne, biznesowe i humanistyczne.
Najbardziej oblegane kierunki:
– lekarski – 24 kandydatów na miejsce
– Business and Management – 22,2 kandydata na miejsce
– orientalistyka – japonistyka – 20,4 kandydata na miejsce
– kryminologia – 14,7 kandydata na miejsce
– orientalistyka – sinologia – 14,0 kandydata na miejsce
– psychologia – 13,1 kandydata na miejsce
– stosunki międzynarodowe – 11,4 kandydata na miejsce
– filologia angielska – 10,4 kandydata na miejsce
Rosnące zainteresowanie widać także na kierunkach ścisłych i technologicznych, takich jak chemia jądrowa czy nanoinżynieria.
Politechnika Warszawska – technologia przyciąga tłumy
Na Politechnice Warszawskiej największym wyzwaniem dla kandydatów było cyberbezpieczeństwo.
Najbardziej oblegane kierunki:
– cyberbezpieczeństwo – 21 kandydatów na miejsce
– automatyka i robotyka stosowana – 14,37 kandydata na miejsce
– mechanika i projektowanie maszyn – 13,37 kandydata na miejsce
– inżynieria i analiza danych – około 11 kandydatów na miejsce
Kierunki techniczne niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na dobre perspektywy zawodowe.
UKSW – psychologia na czele
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego również odnotował duże zainteresowanie kandydatów.
Najbardziej oblegane kierunki:
– psychologia – 22 kandydatów na miejsce
– lekarski – około 21 kandydatów na miejsce
– pielęgniarstwo – 11 kandydatów na miejsce
Dużą popularnością cieszyły się także kierunki społeczne i ekonomiczne, takie jak zarządzanie czy socjologia.
SGGW – kierunki ekonomiczne i zarządzanie
Na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego największe zainteresowanie dotyczyło kierunków biznesowych.
Najpopularniejsze kierunki:
– zarządzanie – ponad 9 kandydatów na miejsce
– finanse i rachunkowość – ponad 8 kandydatów na miejsce
– ekonomia – około 7 kandydatów na miejsce
– architektura, gospodarka przestrzenna, logistyka – około 5-6 kandydatów na miejsce
Dlaczego konkurencja jest tak duża?
Eksperci wskazują, że największe zainteresowanie skupia się wokół kierunków dających stabilne zatrudnienie i wysokie zarobki.
Popularność zyskują również studia związane z nowymi technologiami oraz medycyną.
Co to oznacza dla maturzystów?
– konieczność uzyskania bardzo wysokich wyników
– większa konkurencja niż w poprzednich latach
– potrzeba przemyślanej strategii rekrutacyjnej
– warto rozważyć kierunki alternatywne
– rośnie znaczenie dodatkowych osiągnięć
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.