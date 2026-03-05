Najbardziej zadłużona kobieta mieszka na Mazowszu. Jest winna fortunę
Sytuacja finansowa wielu Polaków zaczyna się stopniowo poprawiać. Najnowszy raport InfoDług pokazuje, że liczba osób mających poważne zaległości w spłacie rachunków i kredytów spadła do najniższego poziomu od wielu lat. Jednocześnie zmniejszyła się także łączna kwota przeterminowanych zobowiązań.
Eksperci zwracają jednak uwagę, że choć dłużników jest mniej, to średnia wartość długu przypadająca na jedną osobę wciąż rośnie.
Coraz mniej niesolidnych dłużników
Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy BIK wynika, że na koniec 2025 roku zaległe zobowiązania Polaków wynosiły łącznie około 81,3 mld zł.
W bazach widniało prawie 2,4 mln osób z przeterminowanymi płatnościami. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba dłużników zmniejszyła się o ponad 140 tys. osób.
To największa poprawa od kilku lat. Dodatkowo łączna wartość zaległości spadła o około 3,5 mld zł.
Dlaczego Polacy lepiej spłacają długi
Eksperci wskazują kilka powodów poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Najważniejsze z nich to spadek inflacji, stabilizacja stóp procentowych oraz rosnące wynagrodzenia.
Lepsza kondycja finansowa wielu rodzin sprawiła, że łatwiej jest regulować rachunki, raty kredytów oraz inne zobowiązania.
Najniższy indeks zaległych płatności od lat
Indeks Zaległych Płatności Polaków, który pokazuje liczbę niesolidnych dłużników na 1000 dorosłych mieszkańców, spadł do poziomu 77,9 punktu.
Tak niski wynik ostatnio notowano w 2017 roku. Oznacza to, że skala problemów z zadłużeniem w Polsce wyraźnie maleje.
Jednocześnie różnice między regionami kraju są wciąż duże. W niektórych województwach liczba dłużników jest ponad dwukrotnie wyższa niż w innych.
Gdzie długów jest najmniej
Najlepszą sytuację finansową odnotowano na Podkarpaciu, gdzie liczba niesolidnych płatników jest najniższa w kraju.
Z kolei najwięcej problemów z terminową spłatą zobowiązań nadal mają mieszkańcy województwa lubuskiego. Wysoki poziom zadłużenia utrzymuje się także w województwach zachodniopomorskim oraz dolnośląskim.
Największą łączną wartość zaległych długów odnotowano natomiast w województwie mazowieckim. Kolejne miejsca zajmują Śląsk oraz Dolny Śląsk.
Które pokolenia radzą sobie najlepiej
Największą poprawę w spłacie zobowiązań widać wśród osób w wieku od 34 do 44 lat oraz wśród najmłodszych dorosłych w wieku 18–24 lata.
Wciąż jednak największa liczba dłużników znajduje się w grupie osób w wieku 35–44 lata. To ponad 600 tys. osób z zaległościami.
Największa łączna wartość zadłużenia przypada natomiast na osoby w wieku 45–54 lata.
Niepokojący trend wśród seniorów
Eksperci zwracają uwagę na niepokojący trend wśród starszych Polaków. W grupach wiekowych 55–64 lata oraz powyżej 65 lat rośnie średnia wartość zadłużenia przypadająca na jedną osobę.
Oznacza to, że choć liczba dłużników maleje, część z nich ma coraz większe problemy finansowe.
Średni dług przypadający na jednego niesolidnego płatnika wynosi obecnie około 34 tys. zł.
Rekordziści zadłużenia
Największe zaległości należą jednak do niewielkiej grupy osób. Dziesięciu największych dłużników w Polsce ma łącznie prawie 562 mln zł niespłaconych zobowiązań.
Na pierwszym miejscu znajduje się 69-letni mieszkaniec województwa lubelskiego, którego zadłużenie przekracza 98 mln zł.
Choć skala zadłużenia Polaków nadal jest ogromna, dane z raportu InfoDług pokazują wyraźną poprawę sytuacji finansowej wielu gospodarstw domowych. Spada liczba niesolidnych dłużników i maleje łączna kwota zaległych płatności. Jednocześnie eksperci podkreślają, że rosnąca średnia wartość długu pozostaje poważnym wyzwaniem dla części społeczeństwa.
