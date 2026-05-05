Najbezpieczniejsze miejsca w Polsce na wypadek kryzysu! Opublikowano listę miast i regionów.
W obliczu sytuacji geopolitycznej analitycy wskazali lokalizacje w Polsce, które mogą okazać się najbezpieczniejsze w przypadku ewentualnego konfliktu. Zestawienie bierze pod uwagę znaczenie strategiczne, infrastrukturę oraz położenie geograficzne poszczególnych ośrodków.
Jak wynika z publikacji serwisu Forsal.pl, ocena bezpieczeństwa miast opiera się na analizie celów, które mogłyby stać się priorytetowe dla potencjalnego agresora. Eksperci wskazują, że kluczowym czynnikiem jest brak w danej lokalizacji strategicznej infrastruktury wojskowej, dużych węzłów komunikacyjnych oraz centrów administracyjnych.
Gdzie szukać schronienia? Najbezpieczniejsze regiony
- Polska zachodnia i południowo-zachodnia: Regiony te są uznawane za najbezpieczniejsze ze względu na największe oddalenie od granic z Rosją i Białorusią.
- Województwa lubuskie i wielkopolskie: Wskazane jako obszary o mniejszej koncentracji celów strategicznych w porównaniu do wschodniej części kraju.
- Mniejsze ośrodki miejskie: Miasta o mniejszej gęstości zaludnienia, które nie pełnią funkcji kluczowych centrów przemysłowych czy energetycznych.
Lista miast o najniższym ryzyku strategicznym
W zestawieniu przytoczonym przez Forsal.pl wymieniono konkretne miasta, które ze względu na swój profil i położenie mogą być mniej narażone na bezpośrednie ataki. Na liście znalazły się między innymi:
- Jelenia Góra
- Zielona Góra
- Gorzów Wielkopolski
Analitycy podkreślają, że miasta te nie posiadają rozwiniętego przemysłu zbrojeniowego ani krytycznych węzłów przesyłowych, co w teorii czyni je celami o niskim priorytecie dla działań militarnych.
Ośrodki o najwyższym stopniu zagrożenia
Materiał wskazuje również drugą stronę rankingu. Najbardziej narażone na niebezpieczeństwo są duże metropolie, które pełnią funkcje decyzyjne oraz posiadają rozwiniętą infrastrukturę krytyczną. Wymieniono tu przede wszystkim Warszawę jako centrum polityczne i finansowe, a także Rzeszów, który stał się kluczowym punktem logistycznym. Zagrożone są również miasta z dużymi portami (Gdańsk, Gdynia) oraz ośrodki z sektorem energetycznym i zbrojeniowym.
Eksperci zaznaczają, że choć żadne miejsce nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa, analiza „pustych plam” na mapie strategicznej pozwala wytypować obszary o statystycznie mniejszym ryzyku.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu serwisu Forsal.pl dotyczącego najbezpieczniejszych miejsc w Polsce w razie konfliktu (05.05.2026).
