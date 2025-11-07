Najmodniejsze paznokcie tej jesieni! Ten kolor wysmukla dłonie i pasuje każdej kobiecie

7 listopada 2025 18:09 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jesień 2025 przynosi prawdziwą rewolucję w manicure. Zamiast klasycznych czerwieni i nudnych beży królują odcienie inspirowane naturą – kasztan, kawa z mlekiem, ciepły karmel i chłodny brąz. Stylistki paznokci mówią wprost: to najpiękniejszy sezon od lat.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jesień w kolorach ziemi

Po latach dominacji pastelowych odcieni i minimalistycznych stylizacji, do łask wracają głębokie, przygaszone barwy. W tym sezonie najczęściej wybierane kolory to:

  • brązowy latte – delikatny, kobiecy i elegancki,

  • ciemny kasztan – klasyczny i luksusowy,

  • beżowy taupe – neutralny, który pasuje do każdej karnacji,

  • zielony szałwiowy – subtelny, ale nowoczesny,

  • burgund z połyskiem – dla kobiet, które lubią mocniejszy efekt.

To paleta, która wygląda stylowo zarówno na krótkich, jak i dłuższych paznokciach.

Minimalizm z charakterem

Jesienne trendy 2025 nie oznaczają przepychu. Króluje prostota z detalem – cienkie złote linie, delikatne mikrowzorki lub matowe wykończenie jednej płytki.
Hitem jest też tzw. „chocolate French” – klasyczny french, ale w odcieniach mlecznej czekolady i karmelu.

Coraz więcej stylistek proponuje także paznokcie w odcieniu mlecznej kawy, które pięknie wysmuklają dłonie i pasują do każdej stylizacji — od codziennego swetra po wieczorową sukienkę.

Krótkie paznokcie wracają do mody

Długość XXL ustępuje miejsca wygodzie. W tym sezonie modne są krótsze, naturalne paznokcie w owalnym lub migdałowym kształcie. To nie tylko praktyczne, ale też eleganckie – szczególnie w połączeniu z minimalistycznym zdobieniem lub satynowym topem.

Manicurzystki zwracają uwagę, że krótsze paznokcie pozwalają na mocniejsze kolory bez wrażenia przesady. To idealne rozwiązanie dla kobiet, które cenią szyk w codziennym wydaniu.

Jesienne inspiracje z Instagrama

W social mediach dominują stylizacje inspirowane naturą: paznokcie przypominające liście klonu, fakturę drewna i błyszczącą rosę.
Popularne są też „sweater nails”, czyli delikatne tłoczenia przypominające wełniany splot — idealne do grubych, ciepłych swetrów.

Trendsetterki z Paryża i Mediolanu pokazują również nowy hit: efekt mokrego połysku. To manicure, który wygląda jak świeżo pomalowany, ale utrzymuje się tygodniami.

Co to oznacza dla czytelniczek

Ta jesień to czas naturalnego piękna – koniec z przesadą i sztucznością. Liczy się elegancja, ciepło i kobiecość w najprostszej formie.
Jeśli nie wiesz, na jaki kolor się zdecydować, wybierz beżowy latte lub kasztanowy połysk – to barwy, które nigdy nie wychodzą z mody i pasują absolutnie każdemu.

