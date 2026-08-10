Najnowsze dane. Dziesiątki tysięcy osób chce referendum. Czy uda się im odwołać Rafała Trzaskowskiego?
Organizatorzy Stołecznej Operacji Referendalnej poinformowali o zebraniu 2750 podpisów w punktach działających na ulicach Warszawy. Według opublikowanego komunikatu akcja ma przyspieszać, pojawiają się kolejne miejsca zbiórki, a część mieszkańców przesyła podpisane karty również pocztą.
Informację przekazał w mediach społecznościowych Maciej Wilk. Organizatorzy zachęcają mieszkańców stolicy do dalszego udziału w prowadzonej akcji.
Jak wynika z komunikatu zamieszczonego w mediach społecznościowych, liczba podpisów zebranych bezpośrednio w warszawskich punktach osiągnęła 27500.
Organizatorzy podkreślają jednocześnie, że jest to liczba dotycząca podpisów zgromadzonych w punktach zbiórki. Do akcji mają dołączać kolejne osoby, a następne podpisy docierają także drogą pocztową.
„Stołeczna Operacja Referendalna nabiera tempa. Codziennie dołączają do nas nowe osoby i otwieramy kolejne punkty. Coraz więcej podpisów trafia do nas również pocztą” – przekazano w opublikowanym wpisie.
Akcja prowadzona jest również poza punktami zbiórki
Z komunikatu wynika, że organizatorzy chcą rozszerzać akcję i zachęcają warszawiaków do samodzielnego zbierania podpisów.
Zainteresowani mogą pobrać kartę, wydrukować ją i rozpocząć zbiórkę. Następnie dokumenty można przekazać organizatorom pocztą albo pozostawić w jednym z działających punktów.
Oznacza to, że podana liczba 27500 podpisów nie musi obejmować wszystkich kart znajdujących się obecnie w obiegu. Organizatorzy informują bowiem również o dokumentach przesyłanych pocztą.
Organizatorzy otwierają kolejne punkty
Akcja ma być widoczna w kolejnych częściach Warszawy. Według informacji przekazanej przez Macieja Wilka wraz z napływem nowych wolontariuszy uruchamiane są następne miejsca, w których mieszkańcy mogą złożyć podpis.
Organizatorzy zwracają się bezpośrednio do warszawiaków i zachęcają ich do zaangażowania się w zbiórkę.
W najbliższym czasie kluczowe będzie tempo dalszego gromadzenia podpisów oraz liczba mieszkańców, którzy zdecydują się włączyć w inicjatywę.
Liczy się nie tylko liczba podpisów
W przypadku inicjatyw referendalnych samo zebranie dużej liczby podpisów nie kończy procedury. Istotne jest również spełnienie wszystkich wymogów formalnych przewidzianych dla takiej inicjatywy.
Dlatego ostateczna liczba podpisów, które zostaną zgromadzone przez organizatorów, oraz ich późniejsza weryfikacja będą miały zasadnicze znaczenie dla dalszych losów całej akcji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Warszawie i interesuje Cię Stołeczna Operacja Referendalna, organizatorzy deklarują możliwość złożenia podpisu w działających punktach, a także samodzielnego pobrania i wydrukowania karty.
Przed złożeniem podpisu warto dokładnie zapoznać się z treścią inicjatywy, pytaniami, których ma dotyczyć referendum, oraz zasadami zbierania podpisów. Pozwala to świadomie zdecydować, czy chcemy poprzeć formalne przeprowadzenie referendum.
Na razie organizatorzy informują o 27500 podpisach zebranych w punktach na ulicach Warszawy i zapowiadają dalszą rozbudowę sieci zbiórki. Kolejne dni pokażą, jak szybko licznik będzie rósł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.