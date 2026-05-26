Najnowsze dane o bezrobociu! Tyle osób szuka obecnie pracy. Oficjalne statystyki potwierdziły rządowe prognozy

Oficjalne potwierdzenie szacunków resortu

Główny Urząd Statystyczny (GUS) zaprezentował oficjalny komunikat dotyczący sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z najnowszym odczytem, stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu ukształtowała się na poziomie 6,0 procent. Oznacza to delikatny, ale zauważalny spadek w relacji do marca, kiedy wskaźnik ten wynosił 6,1 procent.

Opublikowane przez GUS dane idealnie pokrywają się z wcześniejszymi wyliczeniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort już na początku miesiąca sygnalizował, że ożywienie gospodarcze i rozpoczęcie prac sezonowych pozwolą na zbicie bezrobocia do granicy dokładnie 6 procent.

Mniej osób bez zatrudnienia w rejestrach

Spadek stopy bezrobocia ma swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w konkretnych liczbach przekazywanych przez lokalne urzędy pracy. W ujęciu wolumenowym baza osób poszukujących zatrudnienia wyraźnie się skurczyła. Całkowita liczba zarejestrowanych bezrobotnych w całym kraju wyniosła na koniec kwietnia **934,3 tysiąca osób**. Dla porównania, jeszcze miesiąc wcześniej w rządowych systemach figurowało 949,8 tysiąca obywateli, co oznacza, że w ciągu zaledwie trzydziestu dni z rejestrów ubyło ponad 15 tysięcy nazwisk.

Porównanie kluczowych wskaźników rynku pracy (Marzec vs Kwiecień)

Kategoria statystyczna GUS Marzec (miesiąc poprzedzający) Kwiecień (aktualny odczyt) Kierunek zmian na rynku Stopa bezrobocia rejestrowanego 6,1% 6,0% Spadek o 0,1 pkt proc. (zgodnie z prognozą MRPiPS). Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych 949,8 tys. 934,3 tys. Zmniejszenie populacji bezrobotnych o 15,5 tys. osób. Liczba nowo zarejestrowanych osób 99,6 tys. 89,3 tys. Spadek napływu do urzędów o ponad 10 tys. petentów.

Wyraźne zahamowanie napływu nowych bezrobotnych

Równie optymistycznie prezentują się statystyki dotyczące dynamiki nowych rejestracji. W kwietniu do urzędów pracy zgłosiło się znacznie mniej osób, które straciły dotychczasowe źródło utrzymania lub po raz pierwszy poszukiwały zajęcia.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w analizowanym miesiącu 89,3 tysiąca. To potężny spadek w odniesieniu do wcześniejszego raportu, w którym urzędnicy musieli wpisać do bazy danych aż 99,6 tysiąca nowych osób.