Najnowsze dane o bezrobociu! Tyle osób szuka obecnie pracy. Oficjalne statystyki potwierdziły rządowe prognozy

26 maja 2026 15:43 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Najnowsze dane z urzędów pracy przynoszą dobre wieści dla krajowej gospodarki. Po okresie zimowym wskaźniki bezrobocia w Polsce ponownie drgnęły w dół, potwierdzając tym samym wcześniejsze, optymistyczne prognozy rządowe.

Kolejki do okienek obsługujących dowody osobiste w jednym z Urzędów Dzielnicy w Warszawie. Fot. Warszawa w Pigułce.
Oficjalne potwierdzenie szacunków resortu

Główny Urząd Statystyczny (GUS) zaprezentował oficjalny komunikat dotyczący sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z najnowszym odczytem, stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu ukształtowała się na poziomie 6,0 procent. Oznacza to delikatny, ale zauważalny spadek w relacji do marca, kiedy wskaźnik ten wynosił 6,1 procent.

Opublikowane przez GUS dane idealnie pokrywają się z wcześniejszymi wyliczeniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort już na początku miesiąca sygnalizował, że ożywienie gospodarcze i rozpoczęcie prac sezonowych pozwolą na zbicie bezrobocia do granicy dokładnie 6 procent.

Mniej osób bez zatrudnienia w rejestrach

Spadek stopy bezrobocia ma swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w konkretnych liczbach przekazywanych przez lokalne urzędy pracy. W ujęciu wolumenowym baza osób poszukujących zatrudnienia wyraźnie się skurczyła. Całkowita liczba zarejestrowanych bezrobotnych w całym kraju wyniosła na koniec kwietnia **934,3 tysiąca osób**. Dla porównania, jeszcze miesiąc wcześniej w rządowych systemach figurowało 949,8 tysiąca obywateli, co oznacza, że w ciągu zaledwie trzydziestu dni z rejestrów ubyło ponad 15 tysięcy nazwisk.

Porównanie kluczowych wskaźników rynku pracy (Marzec vs Kwiecień)

Kategoria statystyczna GUS Marzec (miesiąc poprzedzający) Kwiecień (aktualny odczyt) Kierunek zmian na rynku
Stopa bezrobocia rejestrowanego 6,1% 6,0% Spadek o 0,1 pkt proc. (zgodnie z prognozą MRPiPS).
Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych 949,8 tys. 934,3 tys. Zmniejszenie populacji bezrobotnych o 15,5 tys. osób.
Liczba nowo zarejestrowanych osób 99,6 tys. 89,3 tys. Spadek napływu do urzędów o ponad 10 tys. petentów.

Wyraźne zahamowanie napływu nowych bezrobotnych

Równie optymistycznie prezentują się statystyki dotyczące dynamiki nowych rejestracji. W kwietniu do urzędów pracy zgłosiło się znacznie mniej osób, które straciły dotychczasowe źródło utrzymania lub po raz pierwszy poszukiwały zajęcia.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w analizowanym miesiącu 89,3 tysiąca. To potężny spadek w odniesieniu do wcześniejszego raportu, w którym urzędnicy musieli wpisać do bazy danych aż 99,6 tysiąca nowych osób.

Analiza trendu: Kwietniowe wyhamowanie dynamiki bezrobocia to klasyczny i oczekiwany przez ekonomistów efekt wiosennego odbicia. Spadek liczby nowych rejestracji przy jednoczesnym kurczeniu się ogólnej bazy bezrobotnych dowodzi, że pracodawcy chętniej utrzymują istniejące etaty, a rynek sprawnie wchłania wolne moce przerobowe, stabilizując pozycję pracowników.

 

 

 

Źródło danych: Oficjalny komunikat Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) / Dane szacunkowe MRPiPS

 

