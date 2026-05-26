Najnowsze dane o bezrobociu! Tyle osób szuka obecnie pracy. Oficjalne statystyki potwierdziły rządowe prognozy
Oficjalne potwierdzenie szacunków resortu
Główny Urząd Statystyczny (GUS) zaprezentował oficjalny komunikat dotyczący sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z najnowszym odczytem, stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu ukształtowała się na poziomie 6,0 procent. Oznacza to delikatny, ale zauważalny spadek w relacji do marca, kiedy wskaźnik ten wynosił 6,1 procent.
Opublikowane przez GUS dane idealnie pokrywają się z wcześniejszymi wyliczeniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort już na początku miesiąca sygnalizował, że ożywienie gospodarcze i rozpoczęcie prac sezonowych pozwolą na zbicie bezrobocia do granicy dokładnie 6 procent.
Mniej osób bez zatrudnienia w rejestrach
Spadek stopy bezrobocia ma swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w konkretnych liczbach przekazywanych przez lokalne urzędy pracy. W ujęciu wolumenowym baza osób poszukujących zatrudnienia wyraźnie się skurczyła. Całkowita liczba zarejestrowanych bezrobotnych w całym kraju wyniosła na koniec kwietnia **934,3 tysiąca osób**. Dla porównania, jeszcze miesiąc wcześniej w rządowych systemach figurowało 949,8 tysiąca obywateli, co oznacza, że w ciągu zaledwie trzydziestu dni z rejestrów ubyło ponad 15 tysięcy nazwisk.
Porównanie kluczowych wskaźników rynku pracy (Marzec vs Kwiecień)
|Kategoria statystyczna GUS
|Marzec (miesiąc poprzedzający)
|Kwiecień (aktualny odczyt)
|Kierunek zmian na rynku
|Stopa bezrobocia rejestrowanego
|6,1%
|6,0%
|Spadek o 0,1 pkt proc. (zgodnie z prognozą MRPiPS).
|Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych
|949,8 tys.
|934,3 tys.
|Zmniejszenie populacji bezrobotnych o 15,5 tys. osób.
|Liczba nowo zarejestrowanych osób
|99,6 tys.
|89,3 tys.
|Spadek napływu do urzędów o ponad 10 tys. petentów.
Wyraźne zahamowanie napływu nowych bezrobotnych
Równie optymistycznie prezentują się statystyki dotyczące dynamiki nowych rejestracji. W kwietniu do urzędów pracy zgłosiło się znacznie mniej osób, które straciły dotychczasowe źródło utrzymania lub po raz pierwszy poszukiwały zajęcia.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w analizowanym miesiącu 89,3 tysiąca. To potężny spadek w odniesieniu do wcześniejszego raportu, w którym urzędnicy musieli wpisać do bazy danych aż 99,6 tysiąca nowych osób.
Analiza trendu: Kwietniowe wyhamowanie dynamiki bezrobocia to klasyczny i oczekiwany przez ekonomistów efekt wiosennego odbicia. Spadek liczby nowych rejestracji przy jednoczesnym kurczeniu się ogólnej bazy bezrobotnych dowodzi, że pracodawcy chętniej utrzymują istniejące etaty, a rynek sprawnie wchłania wolne moce przerobowe, stabilizując pozycję pracowników.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.