Największa ewakuacja w historii Polski. Planują ochronić miliony Polaków
To już nie są ćwiczenia ani luźne plany na papierze. Polska stworzyła system, który może zostać uruchomiony w ciągu kilkunastu minut. Obejmuje wszystkie 2477 gmin w kraju. Każda z nich ma gotowy plan ewakuacji mieszkańców.
Za tym stoi nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie na początku 2025 roku. Samorządy dostały rok na przygotowanie dokumentów. Wszystkie zdążyły w terminie. To oznacza jedno – system jest gotowy do użycia.
Najważniejsza zmiana? Czas reakcji. W sytuacji zagrożenia decyzja o ewakuacji może zapaść nawet w 15 minut. W skali lokalnej wystarczy decyzja wójta lub burmistrza. W większych kryzysach działa wojewoda lub minister spraw wewnętrznych.
Scenariusze są jasno określone. W grę wchodzi konflikt zbrojny, katastrofa przemysłowa, powódź czy inne nagłe zagrożenie. System ma działać natychmiast, bez zbędnej biurokracji.
Kluczowe znaczenie ma też kolejność ewakuacji. Najpierw wywożone będą osoby najbardziej narażone – dzieci, kobiety w ciąży, pacjenci szpitali, osoby starsze i niepełnosprawne. Dla nich przewidziano specjalistyczny transport.
Reszta mieszkańców w dużej mierze ma ewakuować się samodzielnie. Szacuje się, że nawet połowa osób opuści zagrożone tereny własnymi samochodami. To celowe – dzięki temu służby mogą skupić się na tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy.
Warszawa idzie jeszcze dalej. Miasto inwestuje setki milionów złotych w system ochrony ludności. Powstaje projekt „Podziemna Tarcza”, który zakłada wykorzystanie metra jako miejsca ukrycia dla nawet 100 tys. osób.
Trzeba jednak jasno powiedzieć – metro nie jest pełnoprawnym schronem. Chroni przed odłamkami czy falą uderzeniową, ale nie przed zagrożeniami chemicznymi czy nuklearnymi. To ważna różnica.
Na ulice wyjadą też specjalne autobusy. Władze Warszawy zamówiły 120 pojazdów, które w razie potrzeby można szybko przekształcić w transport dla rannych. Każdy z nich będzie miał miejsca do zamocowania noszy.
Równolegle działa system powiadamiania. Podstawą jest Alert RCB, czyli SMS wysyłany automatycznie do wszystkich telefonów w danym rejonie. Problem pojawia się przy braku prądu. Wtedy sieć może przestać działać.
Dlatego rząd zaleca powrót do prostych rozwiązań. Radio na baterie, gotówka w domu, zapas wody i jedzenia. Każdy powinien mieć tzw. plecak ewakuacyjny na 72 godziny.
Bo w tym systemie jest jedna kluczowa zasada.
Państwo może zadziałać szybko. Ale pierwsze minuty zawsze należą do ciebie.
