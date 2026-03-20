Największe banki zapowiedziały przerwy! Utrudnienia w płatnościach i brak dostępu do gotówki
Najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo trudny dla użytkowników bankowości elektronicznej w Polsce. Trzy największe banki – PKO BP, Pekao oraz Santander – wraz z kilkoma mniejszymi instytucjami, zaplanowały szeroko zakrojone prace serwisowe. W niektórych przypadkach klienci zostaną odcięci nie tylko od aplikacji mobilnych, ale także od możliwości płacenia kartą czy wypłaty pieniędzy z bankomatów
Eksperci radzą, aby niezbędne przelewy wykonać jeszcze w piątek, a na sobotnie i niedzielne zakupy zabrać ze sobą gotówkę. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram utrudnień w podziale na poszczególne banki.
Bank Pekao: Utrudnienia etapami od 21 do 23 marca
Pekao zaplanowało najbardziej rozbudowany harmonogram prac, który potrwa od sobotniej nocy aż do poniedziałkowego poranka.
Sobota/Niedziela (21/22 marca), 22:00 – 3:00: Brak możliwości składania wniosków o nowe produkty.
Niedziela (22 marca), 8:00 – 18:00: Niedostępne zlecenia na rachunkach inwestycyjnych, funduszach i Obligacjach Skarbu Państwa (Pekao24, PeoPay).
Niedziela/Poniedziałek (22/23 marca), 1:00 – 2:00: Krytyczna przerwa. Nie zalogujesz się do aplikacji i serwisu, nie zadziała BLIK, nie zlecisz przelewu. Mogą wystąpić problemy z kartami debetowymi, bankomatami i terminalami płatniczymi.
PKO BP i Inteligo: W niedzielę głównie BLIK
W niedzielę, 22 marca, klienci największego banku w Polsce muszą przygotować się na 12-godzinną przerwę w dostępie do pełnej funkcjonalności konta.
Niedziela (22 marca), 0:00 – 12:00: Niedostępne będą serwisy internetowe i telefoniczne Inteligo oraz aplikacja PKO Junior. Nie zadziała usługa „Płacę z Inteligo” w internecie.
Co będzie działać? W sklepach stacjonarnych zapłacisz BLIK-iem oraz kartą (autoryzacja 3D-Secure tylko przez SMS i PIN). Wypłaty z bankomatów będą możliwe przez aplikację IKO.
Santander Bank Polska: Wyłączone bankomaty i kantor
Utrudnienia w Santanderze ruszają najwcześniej, bo już w piątkowy wieczór.
Piątek (20 marca), od 22:00: Wyłączony zostanie Kantor Santander.
Piątek/Sobota (20/21 marca), 23:00 – 7:00: Brak możliwości logowania do bankowości internetowej; aplikacja mobilna będzie działać tylko częściowo.
Sobota/Niedziela (21/22 marca), 0:00 – 5:00: Całkowita blokada bankomatów z logo Santander Bank Polska.
Bank Pocztowy, VeloBank i Bank Nowy
Mniejsze instytucje również zaplanowały przerwy, głównie w nocy z soboty na niedzielę (21/22 marca):
Bank Pocztowy (1:00 – 4:00): Utrudnienia w transakcjach kartowych – problemy z płatnościami w sklepach, internecie oraz wypłatami z bankomatów.
VeloBank (0:00 – 8:00): Całkowicie niedostępna bankowość internetowa i mobilna.
Bank Nowy (0:00 – 5:00): Brak dostępu do kart płatniczych oraz transakcji zabezpieczonych 3D Secure.
