Największe polskie biuro podróży wydało pilne oświadczenie. Firma przeprasza

Największe polskie biuro podróży wydało pilne oświadczenie dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie. ITAKA poinformowała, że tysiące klientów zostało zmuszonych do zmiany planów podróży, a część wycieczek została przekierowana z powodu rosnącego napięcia w regionie.
Firma przeprosiła turystów za utrudnienia i zapewniła, że na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń.
Zmiana tras i lotnisk
Jak przekazała ITAKA, zdecydowana większość klientów przebywających obecnie na wakacjach w Europie Środkowo-Wschodniej, w Turcji czy w krajach arabskich bezpiecznie wróciła już do Polski.
Ostatnie grupy turystów wracają w najbliższych godzinach.
Ze względu na sytuację geopolityczną linie lotnicze zaczęły omijać niektóre porty przesiadkowe, między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Katarze. Część rejsów została przekierowana na inne lotniska.
Hotele dla turystów na koszt organizatora
Biuro podróży zapewnia, że w przypadku odwołanych połączeń turystom zapewniono noclegi w hotelach wraz z wyżywieniem, a wszystkie koszty pokrywa organizator wyjazdu.
Firma podkreśla, że utrzymuje stały kontakt z klientami, choć przyznała, że w sytuacjach kryzysowych bezpośrednia komunikacja między turystą a biurem podróży okazuje się kluczowa.
Współpraca z władzami i służbami
ITAKA poinformowała również, że pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz służbami konsularnymi. Firma współpracuje także z liniami lotniczymi, które organizują alternatywne połączenia.
Decyzje o zmianach tras lotów są podejmowane na bieżąco przez przewoźników.
Specjalny fundusz uruchomiony
W związku z kryzysem uruchomiony został również Turystyczny Fundusz Pomocowy, który ma zapewnić płynność finansową biur podróży w sytuacji nagłych zakłóceń lotów i problemów w regionach objętych konfliktem.
Środki z funduszu mogą zostać wykorzystane w razie konieczności ewakuacji turystów lub zmiany tras podróży.
Branża turystyczna patrzy już na kolejny sezon
Mimo trudnej sytuacji branża turystyczna przygotowuje się już do kolejnego sezonu wakacyjnego. Sprzedaż wyjazdów na lato 2026 już się rozpoczęła, a zainteresowanie turystów pozostaje duże.
Największą popularnością wśród kierunków wakacyjnych cieszą się Turcja, Hiszpania, Grecja oraz Egipt.
Eksperci podkreślają jednak, że wydarzenia na Bliskim Wschodzie mogą w najbliższych tygodniach wpływać na decyzje podróżnych oraz zmieniać układ połączeń lotniczych w regionie.
