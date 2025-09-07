Największy bank w Polsce zmienia zasady. Duża nowość dla klientów
Największy bank w Polsce – PKO Bank Polski – zaskoczył swoich klientów nową, długo wyczekiwaną integracją. Od 29 sierpnia 2025 roku użytkownicy aplikacji IKO mogą korzystać z BLIK Płacę Później – wygodnej metody odroczonej płatności z limitem nawet do 4 tys. zł. Co ważne – teraz zakupy można zrobić nawet od 30 zł, a zapłacić dopiero po miesiącu!
Co się zmienia? Duże nowości dla klientów
W ramach popularnej usługi PKO Płacę Później, bank udostępnił nową metodę płatności – BLIK Płacę Później. Oznacza to, że klient, robiąc zakupy w sklepie internetowym, może po prostu wybrać ikonę „BLIK Płacę Później” i zrealizować transakcję za pomocą systemu PKO – bez wychodzenia z aplikacji IKO.
Nowe limity obowiązujące od 29 sierpnia:
-
minimalna kwota płatności obniżona z 50 zł do 30 zł,
-
maksymalny limit zwiększony z 2 tys. zł do 4 tys. zł.
To duże ułatwienie dla osób planujących większe zakupy lub tych, którzy szukają elastycznego rozwiązania „kup teraz, zapłać później”.
Jak to działa? Jeszcze prościej niż wcześniej
Klienci PKO, którzy chcą skorzystać z tej opcji, muszą mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji IKO (3.173). Przy zakupach wystarczy wybrać BLIK Płacę Później, a aplikacja automatycznie przekieruje nas do opcji PKO Płacę Później. Osoby, które jeszcze nie aktywowały usługi, mogą to zrobić błyskawicznie – o ile ich zdolność kredytowa zostanie pozytywnie oceniona.
Co ważne – można nadal korzystać z dotychczasowej metody, wybierając zwykły BLIK i zatwierdzając transakcję opcją PKO Płacę Później.
Kto i gdzie może z tego skorzystać?
Usługa działa w ponad 20 tysiącach sklepów internetowych w Polsce, obsługiwanych przez najpopularniejszych agentów płatniczych, takich jak:
-
PayU,
-
Przelewy24,
-
Tpay,
-
Cashbill,
-
Paymentic,
-
dpay.
To oznacza, że już teraz z płatności BLIK Płacę Później może korzystać 40% wszystkich użytkowników BLIKA.
Co to oznacza dla klientów PKO?
-
Zakupy online bez płacenia od razu – zapłacisz dopiero po 30 dniach.
-
Brak dodatkowych kosztów, jeśli spłacisz w terminie.
-
Szybka aktywacja – nawet w 2 minuty, całkowicie online.
-
Szeroka dostępność – większość sklepów internetowych akceptuje tę metodę.
-
Bezpieczeństwo transakcji zapewnia aplikacja IKO i standardy PKO BP.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dzięki tej nowości możesz:
-
zrobić większe zakupy mimo chwilowego braku środków,
-
rozłożyć płatność w czasie bez odsetek,
-
skorzystać z promocji w sklepach, które oferują dodatkowe rabaty przy płatności BLIK Płacę Później.
W czasach rosnących cen, ta usługa może okazać się realnym wsparciem w zarządzaniu domowym budżetem.
