Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej powstaje w Polsce! Prace dobiegają końca

14 maja 2026 15:02 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

W Polsce kończą się prace nad wzniesieniem monumentu, który ma stać się najwyższym tego typu obiektem w Europie. Konstrukcja o wysokości 55 metrów powstaje w województwie podkarpackim i osiągnęła kolejny etap realizacji.

Fot. Pixabay

Budowa pomnika Matki Boskiej w miejscowości Jasień koło Ustrzyk Dolnych wchodzi w decydującą fazę. Monument, którego wysokość wraz z cokołem wynosi 55 metrów, przewyższa dotychczasowe najwyższe figury religijne na kontynencie europejskim. Inwestycja jest realizowana na wzgórzu przy tamtejszym sanktuarium.

Parametry i konstrukcja monumentu

Figura Matki Boskiej ma wysokość 42 metrów, natomiast cokół, na którym spoczywa, mierzy 13 metrów. Łączna wysokość konstrukcji wynosi 55 metrów. Do budowy wykorzystano stalową konstrukcję oraz specjalne panele, które tworzą zewnętrzną powłokę pomnika. Wewnątrz obiektu przewidziano instalację windy oraz schodów, które mają prowadzić do tarasu widokowego.

Etapy prac i finansowanie

Obecnie na miejscu trwają prace wykończeniowe przy elewacji monumentu oraz zagospodarowaniu terenu wokół obiektu. Montowane są ostatnie elementy poszycia. Projekt jest finansowany ze środków pochodzących z darowizn oraz funduszy zgromadzonych przez lokalną społeczność i wiernych. Inicjatorem budowy jest kustosz sanktuarium w Jasieniu.

Znaczenie dla regionu

Obiekt ma pełnić funkcję religijną oraz turystyczną. Dzięki tarasowi widokowemu, umiejscowionemu na wysokości głowy figury, odwiedzający będą mogli oglądać panoramę Bieszczad. Otwarcie monumentu oraz jego poświęcenie zaplanowano na wrzesień 2026 roku, co zbiegnie się z uroczystościami lokalnymi.

Wcześniej za najwyższy pomnik Matki Boskiej w Europie uznawany był monument w bułgarskim Chaskowie, który mierzy 32 metry wysokości. Polska inwestycja znacząco przekracza te wymiary, stając się punktem orientacyjnym w regionie.

 

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa (pap.pl)

 

