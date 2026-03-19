NATO nagle wycofuje żołnierzy. Sytuacja w Iraku wymknęła się spod kontroli
NATO podjęło decyzję o zawieszeniu swojej misji w Iraku i rozpoczęło ewakuację setek żołnierzy. Powodem jest gwałtowne pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w regionie oraz rosnące zagrożenie atakami na siły zachodnie. Decyzja ma charakter tymczasowy, ale pokazuje skalę napięć na Bliskim Wschodzie.
Sojusz Północnoatlantycki podjął decyzję o czasowym zawieszeniu swojej misji wojskowej w Iraku. Powodem jest pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz rosnące ryzyko ataków na siły zachodnie. W ramach działań rozpoczęto ewakuację około 600 żołnierzy, w tym znaczącego kontyngentu z Hiszpanii.
Co się zmienia?
NATO zdecydowało o wstrzymaniu działań operacyjnych w Iraku do odwołania. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez państwa członkowskie. Podkreślono, że nie jest to trwałe wycofanie, lecz tymczasowe zawieszenie misji.
Rozpoczęto już proces ewakuacji wojsk. Obejmuje on około 600 żołnierzy, z czego około 240 stanowią Hiszpanie. Operacja ma charakter etapowy – najpierw wycofywane są siły z Irbilu, a następnie z Bagdadu.
Rzeczniczka NATO potwierdziła, że działania są w toku, a ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa personelu. Szczegóły operacyjne nie są ujawniane.
Fakty i tło sprawy
Misja NATO w Iraku miała charakter szkoleniowo-doradczy. Jej celem było wspieranie irackich sił bezpieczeństwa w budowie zdolności do samodzielnej walki z organizacjami terrorystycznymi, w tym tzw. Państwem Islamskim.
W ostatnich tygodniach sytuacja w regionie uległa wyraźnemu pogorszeniu. Wzrosła liczba ataków na zachodnie instalacje wojskowe, w tym bazy i placówki dyplomatyczne. Szczególne zagrożenie stanowią działania grup powiązanych z Iranem.
Dodatkowym czynnikiem jest eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie po wydarzeniach z końca lutego. W regionie dochodzi do kolejnych incydentów zbrojnych, w tym ataków dronów na bazy wojskowe. W jednym z nich zginął żołnierz z Francji, a kilku innych zostało rannych.
Ewakuacja i decyzje państw
Hiszpania, która była jednym z głównych uczestników misji, rozpoczęła wycofywanie swojego kontyngentu jako jedna z pierwszych. Minister obrony tego kraju podkreśliła, że bezpieczeństwo żołnierzy ma najwyższy priorytet.
Ewakuacja prowadzona jest w ścisłej koordynacji z innymi państwami NATO. Operacja ma przebiegać w sposób kontrolowany, aby zminimalizować ryzyko w trakcie wycofywania sił.
Co to oznacza dla sytuacji w regionie?
Zawieszenie misji NATO oznacza czasowe ograniczenie wsparcia dla irackich sił bezpieczeństwa. Może to wpłynąć na stabilność regionu, zwłaszcza w kontekście walki z ugrupowaniami ekstremistycznymi.
Jednocześnie decyzja pokazuje, jak poważnie sojusz traktuje zagrożenia dla własnych żołnierzy. Priorytetem pozostaje ich bezpieczeństwo, nawet kosztem ograniczenia działań operacyjnych.
Na razie nie podano terminu ewentualnego wznowienia misji. Wszystko zależy od dalszego rozwoju sytuacji w regionie i poziomu zagrożenia.
Podsumowanie
NATO zawiesza misję w Iraku w odpowiedzi na rosnące napięcia i zagrożenia bezpieczeństwa. Trwa ewakuacja setek żołnierzy, a dalsze decyzje będą uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie. To kolejny sygnał, że region pozostaje jednym z najbardziej niestabilnych obszarów świata.
