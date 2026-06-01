NATO przygotowuje pilną obronę państw bałtyckich. Reakcja po decyzji Putina
Minęły niecałe 24 godziny między podpisaniem przez Władimira Putina ustawy rozszerzającej jego uprawnienia do użycia armii poza granicami Rosji a ogłoszeniem przez NATO planów nowej struktury dowodzenia dla Łotwy i Estonii. Zbieżność dat nie jest przypadkowa. W Sojuszu narasta przekonanie, że kraje bałtyckie są najbardziej narażonym punktem wschodniej flanki – i że dotychczasowe rozwiązania mogą okazać się za wolne.
Prawo, które Kreml napisał specjalnie nieprecyzyjnie
26 maja 2026 r. Putin podpisał ustawę pozwalającą na wysłanie rosyjskich wojsk za granicę w celu „ochrony obywateli Federacji Rosyjskiej” w przypadku ich zatrzymania, aresztowania lub ścigania przez zagraniczne sądy „działające bez udziału Rosji”. Tego samego dnia rosyjskie MSZ zapowiedziało skierowanie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ skargi w sprawie „ochrony praw Rosjan” na Łotwie, w Litwie i Estonii. Moskwa od lat oskarża rządy tych państw o zakazywanie języka rosyjskiego, „przepisywanie historii” oraz represje wobec rosyjskojęzycznej mniejszości.
Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) zwrócili uwagę, że przepisy nowej ustawy sformułowano celowo w sposób nieprecyzyjny. Szeroka i niejednoznaczna redakcja daje Kremlowi swobodę w interpretacji – i potencjalne uzasadnienie dla operacji wojskowych poza granicami kraju w niemal dowolnych okolicznościach.
Szczecin to za mało. NATO rozdziela dowodzenie
Odpowiedź Sojuszu na rosyjskie posunięcia przyszła niemal natychmiast. Według źródeł agencji Reuters, NATO planuje utworzenie drugiej struktury dowodzenia – obok istniejącego wielonarodowego korpusu w Szczecinie, który dziś odpowiada za całą wschodnią flankę od państw bałtyckich po północną Polskę. Nowe dowództwo ma być dedykowane wyłącznie obronie Łotwy i Estonii.
Niemcy i Holandia uzgodniły już, że Niemiecko-Holenderski Korpus z siedzibą w Münster zostanie przypisany do tego zadania. W czasie pokoju korpus funkcjonuje jako szkieletowa struktura dowodzenia wyposażona w wyspecjalizowane komponenty – artylerię dalekiego zasięgu, obronę powietrzną, jednostki inżynieryjne i medyczne. W razie kryzysu ta struktura umożliwia szybkie i masowe wzmocnienie regionu. Pełny korpus armijny liczy od 40 do 60 tysięcy żołnierzy w trzech dywizjach.
Ministerstwo obrony Holandii potwierdziło, że szczegóły są dopracowywane. Bundeswehra odmówiła Reutersowi komentarza, powołując się na trwające uzgodnienia z NATO. Sojusz zapowiedział, że odniesie się do sprawy w późniejszym terminie.
Dlaczego akurat Łotwa i Estonia – i dlaczego właśnie teraz
Kraje bałtyckie mają ograniczoną głębokość strategiczną – Łotwa i Estonia graniczą z Rosją lub Białorusią, a ich terytorium jest wąskie i trudne do obrony w klasycznym sensie operacyjnym. W scenariuszach militarnych analizowanych przez NATO od 2022 roku okno czasowe na rozmieszczenie sił wzmacniających jest bardzo krótkie – stąd priorytet dla struktur gotowych do błyskawicznego działania.
– Tworzenie nowych dowództw czy przypisywanie konkretnych korpusów do konkretnych kierunków jest częścią normalnego procesu wojskowego. To nie jest panika, ale dostosowywanie Sojuszu do warunków, w których Rosja prowadzi wojnę, Europa musi szybciej reagować, a obecność amerykańska nie zawsze będzie tak oczywista, jak wcześniej – ocenił dr Aleksander Olech, redaktor naczelny Defence24, cytowany przez Wirtualną Polskę.
Kontekst polityczny ma tu istotne znaczenie. Prezydent USA Donald Trump przez wiele miesięcy krytykował europejskich sojuszników za zbyt małe zaangażowanie w konflikcie z Iranem i zapowiedział wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Europejczycy przejmują coraz więcej odpowiedzialności za własną obronę – przekazanie Niemcom i Holendrom kluczowej roli w obronie krajów bałtyckich jest tego bezpośrednim wyrazem.
Polska na styku dwóch dowództw
Dla Polski nowy podział ma praktyczne znaczenie. Obecne dowództwo w Szczecinie obejmuje zarówno trzy kraje bałtyckie, jak i północną część Polski – po zmianach ta druga strefa pozostanie pod jego kontrolą. Polska pozostaje więc węzłem logistycznym i komunikacyjnym dla obu struktur: przez jej terytorium musiałoby przechodzić każde wzmocnienie wysłane na Łotwę i do Estonii z zachodu Europy. Rola Rzeczypospolitej w planowaniu obronnym wschodniej flanki NATO nie maleje – wręcz przeciwnie.
Co to oznacza dla Ciebie? Europa zbroi się szybciej, niż to widać w wiadomościach
Przebudowa dowodzenia NATO na wschodniej flance to zmiana, która nie trafi na pierwsze strony gazet – ale ma realne konsekwencje. Nowy korpus dla Łotwy i Estonii oznacza, że Sojusz planuje scenariusze, w których musi reagować bardzo szybko – nie w dniach, lecz w godzinach. To ten sam sygnał, co rozbudowa schronów, plany ewakuacyjne gmin i zakup przez ZTM autobusów z mocowaniami na nosze: Europa przygotowuje się na poważnie, nawet jeśli nadzieja na zakończenie konfliktu ukraińskiego nie zniknęła. Dla mieszkańców Polski, znajdującej się w centrum logistycznym wschodniej flanki, to nie jest abstrakcyjna geopolityka – to planowanie, które dotyczy każdego.
