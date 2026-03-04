Nauczyciel zaatakowany podczas lekcji. Uczeń rzucił się z pięściami

4 marca 2026 13:48 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Do niebezpiecznego incydentu doszło w jednej ze szkół w Piasecznie. Podczas lekcji uczeń miał zaatakować nauczyciela, uderzając go i kopiąc. Sprawą zajęła się policja, a o dalszych konsekwencjach dla nieletniego zdecyduje sąd rodzinny.

Fot. Pixabay

Uczeń zaatakował nauczyciela podczas lekcji w Piasecznie. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego

W jednej ze szkół w Piasecznie doszło do poważnego incydentu z udziałem ucznia i nauczyciela. Podczas lekcji nastolatek miał zaatakować pedagoga, uderzając go i kopiąc. Sprawa została zgłoszona policji, a o dalszych konsekwencjach dla nieletniego zdecyduje sąd rodzinny.

Co się wydarzyło?

Do zdarzenia doszło 26 lutego na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie przy ulicy Szpitalnej. Według informacji przekazanych przez świadków sytuacja miała miejsce podczas lekcji przedmiotu historia i teraźniejszość.

Z relacji wynika, że uczeń został wywołany do odpowiedzi i wdał się w dyskusję z nauczycielem. W pewnym momencie miał zwrócić się do pedagoga w nieodpowiedni sposób. Gdy nauczyciel upomniał go i poprosił o zachowanie porządku podczas lekcji, nastolatek podszedł do biurka.

Nauczyciel miał ostrzec ucznia, że w razie dalszego zakłócania zajęć wezwie policję. Gdy polecił mu opuścić salę, nastolatek miał kopnąć nauczyciela i rzucić się na niego z pięściami. W sali obecni byli inni uczniowie, którzy zareagowali na sytuację.

Interwencja policji

O sprawie została powiadomiona policja. Jak poinformowała aspirant Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela oraz jego znieważenia podczas prowadzenia zajęć.

Pokrzywdzony pedagog złożył oficjalne zawiadomienie o przestępstwie. Policja przekazała również, że nauczyciel nie odniósł obrażeń wymagających interwencji medycznej.

Sprawa trafi do sądu rodzinnego

W związku z incydentem funkcjonariusze skierowali wniosek do Sądu Rejonowego w Piasecznie, do wydziału rodzinnego i nieletnich. Postępowanie dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz jego znieważenia w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Zgodnie z przepisami nauczyciel w trakcie wykonywania swoich obowiązków korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu. O ewentualnych konsekwencjach dla nieletniego zdecyduje sąd.

Stanowisko szkoły

Redakcja zwróciła się do dyrekcji placówki z prośbą o komentarz w sprawie zdarzenia. Do momentu publikacji artykułu szkoła nie przekazała oficjalnego stanowiska.

Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie prowadzi technikum kształcące m.in. w kierunkach informatycznych, reklamowych i mechanicznych oraz szkołę branżową przygotowującą przyszłych mechaników samochodowych.

