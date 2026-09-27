Nawet 100 proc. dofinansowania do prawa jazdy. Trzeba zacząć od tej państwowej bazy
Kurs prawa jazdy nie zawsze trzeba finansować wyłącznie z własnej kieszeni. W Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości znajdują się kursy kategorii B, C, C+E i D z możliwością dofinansowania. W zależności od programu, miejsca zamieszkania oraz sytuacji uczestnika wsparcie może pokryć 80 proc., a w wybranych przypadkach nawet 100 proc. kosztów szkolenia.
Ceny kursów prawa jazdy wzrosły w ostatnich latach do kilku tysięcy złotych. Zdobycie uprawnień zawodowego kierowcy może kosztować jeszcze więcej. Nie wszyscy wiedzą jednak, że część takich szkoleń została umieszczona w Bazie Usług Rozwojowych, w skrócie BUR.
Jest to ogólnopolska platforma prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Znajdują się w niej szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo i studia podyplomowe, które mogą zostać objęte wsparciem z Funduszy Europejskich.
PARP podaje, że na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem BUR przeznaczono w perspektywie 2021–2027 prawie 7 mld zł. Osoby dorosłe uczące się z własnej inicjatywy mogą w określonych projektach otrzymać dofinansowanie wynoszące 80 proc., a nawet 100 proc. wartości usługi.
W bazie są również kursy prawa jazdy kategorii B
Wyszukiwarka BUR zawiera obecnie kursy przygotowujące do zdobycia prawa jazdy kategorii B. Przy części ofert znajduje się oznaczenie „Możliwość dofinansowania”.
Ceny widocznych kursów są zróżnicowane. Przykładowe oferty kosztują od około 3600 do 6800 zł. Niektóre obejmują egzamin państwowy, inne egzaminy wewnętrzne, dodatkowe godziny praktyki albo naukę zasad ekologicznej i bezpiecznej jazdy.
W bazie można znaleźć również kursy na kategorie:
- B+E,
- C,
- C+E,
- D,
- kursy połączone z kwalifikacją zawodową kierowcy.
Szczególnie duże szanse na dofinansowanie mogą mieć szkolenia prowadzące do zdobycia konkretnych kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że zwykły kurs kategorii B jest z góry wykluczony – takie kursy również znajdują się w BUR i część z nich ma oznaczenie wskazujące na możliwość uzyskania wsparcia.
Samo znalezienie kursu nie gwarantuje pieniędzy
To najważniejsza zasada. Obecność szkoły jazdy w Bazie Usług Rozwojowych nie oznacza, że każda osoba automatycznie otrzyma dopłatę.
Pieniądze przyznają regionalni operatorzy realizujący projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Każdy operator ustala między innymi:
- kto może przystąpić do projektu,
- jakie kursy podlegają finansowaniu,
- ile wynosi maksymalna wartość wsparcia,
- jaki wkład własny musi zapłacić uczestnik,
- czy kurs prawa jazdy musi być związany z pracą lub planowaną zmianą zawodu,
- jakie dokumenty należy przedstawić.
Znaczenie może mieć województwo, miejsce zamieszkania lub pracy, wiek, wykształcenie, zatrudnienie, sytuacja zawodowa oraz przynależność do grupy wskazanej w regulaminie projektu.
Najpierw operator, dopiero później szkoła jazdy
Osoba zainteresowana dofinansowaniem powinna wykonać następujące kroki:
- Wejść na stronę Bazy Usług Rozwojowych.
- Otworzyć zakładkę dotyczącą dofinansowania.
- Sprawdzić listę operatorów działających w swoim województwie.
- Zapoznać się z regulaminem aktualnego naboru.
- Upewnić się, że projekt dopuszcza finansowanie kursów prawa jazdy.
- Złożyć wniosek do operatora i zaczekać na decyzję.
- Dopiero po uzyskaniu zgody wybrać odpowiednio oznaczony kurs i zapisać się zgodnie z instrukcją operatora.
Nie należy najpierw opłacać kursu, a dopiero później występować o zwrot pieniędzy. W większości projektów wsparcie nie działa wstecz. Rozpoczęcie szkolenia przed podpisaniem umowy lub otrzymaniem numeru identyfikacyjnego może pozbawić uczestnika prawa do dopłaty.
Ile może zapłacić uczestnik?
Wysokość wkładu własnego zależy od konkretnego projektu. Jeżeli kurs kosztuje 5000 zł, przykładowe rozliczenie może wyglądać następująco:
- przy dofinansowaniu 80 proc. uczestnik zapłaci 1000 zł,
- przy dofinansowaniu 90 proc. – 500 zł,
- przy dofinansowaniu 100 proc. koszt kursu może zostać pokryty w całości.
To jedynie przykładowe wyliczenie. Operator może wprowadzić maksymalną kwotę dopłaty, limit ceny za godzinę szkolenia albo wyłączyć z finansowania niektóre koszty, na przykład badania lekarskie, zdjęcia, wydanie dokumentu czy opłatę za egzamin państwowy.
Dlatego trzeba sprawdzić nie tylko procent dofinansowania, lecz także zakres wydatków uznawanych za kwalifikowane.
Dofinansowanie można dostać również inną drogą
Baza Usług Rozwojowych nie jest jedynym sposobem uzyskania pomocy. Osoba bezrobotna może zapytać w powiatowym urzędzie pracy o sfinansowanie kursu prawa jazdy, jeżeli zdobycie uprawnień jest uzasadnione możliwością podjęcia zatrudnienia.
Pracownicy i przedsiębiorcy mogą natomiast korzystać z projektów przeznaczonych dla firm, a w niektórych sytuacjach również ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Tutaj wniosek składa pracodawca, a szkolenie musi być związane z potrzebami zawodowymi.
Gdzie sprawdzić dostępne kursy?
Aktualne oferty znajdują się na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl. W wyszukiwarce wystarczy wpisać „prawo jazdy”, wybrać kategorię uprawnień oraz województwo.
Przydatny będzie filtr „możliwość dofinansowania”, ale przed zapisem zawsze trzeba skontaktować się z operatorem właściwym dla danego programu. PARP udostępnia również infolinię pod numerami 801 332 202 oraz 22 574 07 07, działającą w dni robocze od 8.30 do 16.30.
Najważniejsze jest zachowanie właściwej kolejności: najpierw sprawdzenie programu i uzyskanie zgody na dofinansowanie, później zapisanie się na kurs. Samodzielne opłacenie szkolenia przed załatwieniem formalności może oznaczać utratę możliwości odzyskania pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.