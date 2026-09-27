Od poniedziałku pogoda zrobi niespodziewany zwrot. Termometry pokażą nawet 23 stopnie
Początek nowego tygodnia przyniesie znacznie spokojniejszą pogodę, niż wskazywały wcześniejsze prognozy. W poniedziałek 28 września w wielu regionach pojawi się słońce, a temperatura wzrośnie do 20–23 stopni. Największym utrudnieniem mogą być chłodne i mgliste poranki. Kierowcy powinni uważać szczególnie przed wschodem słońca.
Najnowsze prognozy wskazują, że nad Polską utrzyma się wyżowa pogoda. W poniedziałek niebo będzie przeważnie bezchmurne albo zachmurzenie pozostanie małe. Nie należy spodziewać się ogólnopolskiego załamania pogody, intensywnych opadów ani burz.
Najcieplej zapowiada się na południu i zachodzie kraju. Lokalnie termometry mogą pokazać około 22–23 stopni. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich oraz miejscami na wybrzeżu.
Warszawa: około 21 stopni, ale rano może być mgliście
Poniedziałek w Warszawie powinien być spokojny i ciepły. Temperatura maksymalna wyniesie około 21 stopni, natomiast rano może być znacznie chłodniej – około 9 stopni.
Lokalnie możliwe są zamglenia. Jeżeli wilgotność będzie odpowiednio wysoka, miejscami może pojawić się również mgła ograniczająca widzialność.
Kierowcy wyjeżdżający wcześnie rano powinni:
- zwiększyć odstęp od poprzedzającego samochodu,
- ograniczyć prędkość,
- nie używać świateł drogowych podczas mgły,
- uważać na pieszych i rowerzystów,
- obserwować komunikaty IMGW.
Na tę chwilę nie ma podstaw do zapowiadania dla Warszawy gwałtownych burz, wichur albo opadów śniegu.
Ciepły początek tygodnia w wielu regionach
W poniedziałek prognozowane są następujące wartości:
- Warszawa – około 21 stopni;
- Wrocław – około 23 stopni;
- Kraków – około 22 stopni;
- Gdańsk – około 21 stopni.
Wiatr będzie na ogół słaby, na zachodzie miejscami umiarkowany. Nad morzem może wiać mocniej, jednak głównie na wodach Bałtyku. Prognoza morska wskazuje tam wiatr dochodzący w porywach do 7 stopni w skali Beauforta.
Pogodnie również we wtorek i środę
Stabilna aura może utrzymać się przez kolejne dni. We wtorek i środę w wielu regionach nadal będzie od 20 do 23 stopni, a opady nie powinny mieć charakteru rozległego.
W Warszawie prognozowane jest:
- w poniedziałek około 21 stopni;
- we wtorek około 21 stopni;
- w środę około 21 stopni;
- w czwartek około 19 stopni.
Noce pozostaną jednak chłodne. Temperatura w stolicy może spadać do 8–9 stopni. Na południu kraju lokalnie będzie jeszcze chłodniej – około 6 stopni.
Duża różnica pomiędzy temperaturą nocną i dzienną oznacza, że rano przyda się cieplejsza kurtka, choć po południu zrobi się niemal letnio.
Uwaga na stare prognozy krążące w internecie
W sieci nadal można znaleźć informacje zapowiadające gwałtowne ochłodzenie, burze, silny wiatr i śnieg w Tatrach. Część z nich dotyczy jednak wcześniejszego okresu albo pochodzi ze starych komunikatów opublikowanych w poprzednich latach.
Nie należy również mylić prognozy na poniedziałek 21 września z prognozą na poniedziałek 28 września. To dwa zupełnie różne terminy i odmienne sytuacje pogodowe.
Aktualne dane wskazują, że nowy tydzień rozpocznie się spokojnie. Największym zagrożeniem mogą być lokalne mgły oraz ograniczona widzialność podczas porannych podróży.
Prognozy mogą się jeszcze zmienić, dlatego przed wyjściem z domu warto sprawdzić aktualną mapę ostrzeżeń IMGW. Na tę chwilę scenariusz jest jednak korzystny: od poniedziałku dużo pogodnego nieba, nawet 23 stopnie w dzień i chłodne, miejscami mgliste poranki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.