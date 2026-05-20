Nawet 140 tys. zł na remont domu. Wielu Polaków nie wie, że dochód nie ma znaczenia
Można dostać ogromne wsparcie na przebudowę mieszkania lub domu i wcale nie trzeba spełniać kryterium dochodowego. Program realizowany przez PFRON pozwala uzyskać nawet 140 tys. zł dofinansowania na dostosowanie nieruchomości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dla wielu rodzin to szansa na przeprowadzenie kosztownych prac, na które wcześniej po prostu nie było pieniędzy.
Państwo może pokryć nawet 95 proc. kosztów
Program finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwala uzyskać wsparcie sięgające nawet 144 tys. zł brutto. W praktyce oznacza to około 140 tys. zł realnego dofinansowania.
Najważniejsze jest jednak to, że fundusz może pokryć nawet 95 proc. kosztów inwestycji.
To oznacza, że część osób będzie musiała dopłacić jedynie niewielką część całej kwoty remontu.
Nie chodzi o zwykły remont
Program nie obejmuje klasycznego odświeżania mieszkania czy prac estetycznych. Finansowanie dotyczy wyłącznie likwidacji barier utrudniających codzienne funkcjonowanie.
Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:
– przebudowę łazienki,
– montaż prysznica bezprogowego,
– likwidację progów,
– poszerzanie drzwi,
– montaż uchwytów i poręczy,
– budowę podjazdów,
– instalację platform ułatwiających poruszanie się.
Dochód nie decyduje o przyznaniu pieniędzy
Największym zaskoczeniem dla wielu osób jest brak kryterium dochodowego. W przeciwieństwie do wielu innych programów pomocowych wysokość zarobków nie wpływa na możliwość otrzymania wsparcia.
Kluczowe znaczenie mają:
– orzeczenie o niepełnosprawności,
– rzeczywiste trudności w poruszaniu się,
– oraz prawo do nieruchomości.
W przypadku wynajmowanego mieszkania potrzebna jest również zgoda właściciela lokalu.
Gdzie składa się wnioski?
Dokumenty można składać między innymi w:
– PCPR,
– MOPS,
– MOPR,
– lub innych lokalnych jednostkach zajmujących się pomocą społeczną.
Do wniosku trzeba dołączyć:
– orzeczenie o niepełnosprawności,
– kosztorys prac,
– dokumentację medyczną,
– dokument potwierdzający prawo do lokalu.
Jeden błąd może kosztować utratę pieniędzy
Eksperci ostrzegają, że wiele osób popełnia bardzo poważny błąd i rozpoczyna remont jeszcze przed podpisaniem umowy.
To może oznaczać utratę prawa do dofinansowania.
Prawidłowa procedura wygląda następująco:
– złożenie wniosku,
– ocena dokumentów,
– podpisanie umowy,
– dopiero później rozpoczęcie prac.
PFRON oferuje także inne formy wsparcia
Program związany z likwidacją barier architektonicznych to tylko jedna z form pomocy. Fundusz finansuje również:
– zakup sprzętu wspomagającego,
– dostosowanie mieszkań,
– wsparcie transportowe,
– a nawet dopłaty związane z używaniem urządzeń medycznych.
Co to oznacza dla rodzin?
Dla wielu osób z niepełnosprawnościami program może oznaczać możliwość normalnego funkcjonowania we własnym domu bez konieczności zadłużania się na ogromne kwoty.
Przy obecnych kosztach remontów wsparcie sięgające nawet 140 tys. zł może całkowicie zmienić sytuację wielu rodzin w Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.