Nawet 144 tys. zł na remont domu. PFRON daje ogromne dofinansowanie na remont
Nawet 144 tys. zł na remont domu i mieszkania. PFRON daje wysokie dofinansowanie bez progu dochodowego
Osoby z niepełnosprawnościami mogą w 2026 roku otrzymać nawet 144 tysiące złotych wsparcia na remont mieszkania lub domu. Program finansowany przez PFRON ma pomóc w likwidacji barier architektonicznych i poprawie codziennego funkcjonowania. W wielu przypadkach fundusz pokrywa nawet 95 proc. kosztów inwestycji.
PFRON dofinansuje remont mieszkania i domu
Wsparcie nie dotyczy zwykłego odświeżenia wnętrz czy remontu wykonywanego ze względów estetycznych.
Program ma pomagać osobom z niepełnosprawnościami w usuwaniu przeszkód utrudniających codzienne życie i poruszanie się po mieszkaniu lub domu.
Dofinansowanie można przeznaczyć między innymi na przebudowę łazienki, usunięcie progów czy montaż podjazdu.
Na co można dostać pieniądze?
Lista prac objętych wsparciem obejmuje wiele rozwiązań poprawiających dostępność budynku.
W ramach programu można sfinansować m.in.:
- zamianę wanny na prysznic typu walk-in,
- montaż poręczy i uchwytów,
- likwidację progów,
- poszerzenie drzwi i przejść,
- montaż podjazdów,
- zmiany ułatwiające poruszanie się po domu.
Tego fundusz nie sfinansuje
PFRON nie pokryje kosztów zwykłych prac remontowych wykonywanych wyłącznie dla poprawy wyglądu mieszkania.
Odmowę można otrzymać m.in. w przypadku:
- malowania ścian,
- wymiany dekoracji,
- zakupu standardowego AGD,
- prac niezwiązanych z likwidacją barier architektonicznych.
Kto może dostać dofinansowanie?
Aby otrzymać wsparcie, trzeba spełnić kilka warunków.
Wnioskodawca musi:
- posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
- wykazać problemy z poruszaniem się,
- mieć prawo do korzystania z nieruchomości.
W przypadku wynajmowanego mieszkania konieczna może być również zgoda właściciela lokalu.
Nawet 144 tys. zł wsparcia
Zasady programu przewidują bardzo wysoki poziom dofinansowania.
PFRON może pokryć nawet 95 proc. kosztów inwestycji, natomiast wkład własny wynosi minimum 5 proc.
Maksymalna wysokość wsparcia zależy od przeciętnego wynagrodzenia publikowanego przez GUS.
Według aktualnych wyliczeń limit wynosi obecnie 144 782,85 zł.
Gdzie złożyć wniosek?
Dokumenty należy składać w lokalnych jednostkach zajmujących się pomocą społeczną.
Obsługą programu zajmują się m.in.:
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR),
- Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS),
- Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR).
Jakie dokumenty będą potrzebne?
Najczęściej wymagane są:
- orzeczenie o niepełnosprawności,
- dokument potwierdzający prawo do lokalu,
- kosztorys planowanych prac,
- dokumentacja medyczna,
- informacje o dochodach i gospodarstwie domowym.
Najważniejsza zasada. Tego błędu lepiej nie popełniać
Eksperci przypominają, że nie wolno rozpoczynać remontu przed uzyskaniem decyzji i podpisaniem umowy.
Rozpoczęcie prac zbyt wcześnie może skutkować utratą prawa do dofinansowania.
Jak wygląda procedura?
Cały proces zwykle przebiega w kilku etapach:
- przygotowanie projektu i kosztorysu,
- złożenie dokumentów,
- oczekiwanie na decyzję,
- podpisanie umowy,
- realizacja remontu,
- rozliczenie kosztów i kontrola inwestycji.
Co to oznacza dla wnioskodawców?
Program może znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami oraz ograniczyć koszty dostosowania mieszkań i domów do ich potrzeb.
Wysokie limity wsparcia sprawiają, że w wielu przypadkach możliwe jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji lokalu.
