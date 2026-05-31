Nawet 144 tysiące złotych na remont! Musisz jednak uważać na jeden błąd
Prawie 145 tysięcy złotych na likwidację barier
Program pomocowy PFRON w realiach 2026 roku stwarza realną szansę na diametralną poprawę komfortu życia i codziennego funkcjonowania osób zmagających się z ograniczeniami ruchowymi. Fundusz wyznaczył niezwykle wysoki pułap wsparcia finansowego – maksymalna kwota dofinansowania wynosi aż 144 782,85 zł brutto. Instytucja jest w stanie pokryć nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych całej inwestycji, co oznacza, że wkład własny beneficjenta jest symboliczny.
Należy jednak pamiętać o sztywnych kryteriach celowościowych. Pieniądze te są przeznaczone wyłącznie na likwidację barier architektonicznych, a nie na tradycyjne odświeżenie estetyki wnętrz. Przyznane fundusze można spożytkować na:
- demontaż wanny i wbudowanie bezprogowego natrysku (prysznica),
- montaż profesjonalnych poręczy, uchwytów i systemów asekuracyjnych,
- poszerzenie otworów drzwiowych oraz likwidację progów wewnętrznych,
- budowę zewnętrznych podjazdów, ramp lub instalację wind przyściennych.
Czego fundusz nie sfinansuje: PFRON bezwzględnie odrzuca wnioski o finansowanie prac czysto dekoracyjnych. Z tych środków nie wolno opłacić zakupu standardowych płytek ceramicznych, wymiany paneli podłogowych z powodów estetycznych ani zakupu klasycznego sprzętu AGD do kuchni.
Kto może złożyć wniosek i jak uniknąć dyskwalifikacji?
Procedura rekrutacyjna opiera się na kilku kluczowych fundamentach prawnych. Aby ubiegać się o środki, wnioskodawca musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (lub dokument równoważny), udokumentowane i realne trudności w samodzielnym poruszaniu się oraz tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. W przypadku osób zamieszkujących lokale wynajmowane, warunkiem koniecznym jest przedstawienie oficjalnej, pisemnej zgody właściciela mieszkania na wykonanie przeróbek budowlanych.
Eksperci oraz urzędnicy przypominają o jednej, kardynalnej zasadzie, której złamanie natychmiast przekreśla szanse na wypłatę pieniędzy. Pod żadnym pozorem nie wolno rozpoczynać jakichkolwiek prac remontowych ani kupować materiałów przed oficjalnym podpisaniem umowy z urzędem. Wszystkie faktury wystawione przed tą datą zostaną uznane za niekwalifikowane.
Przegląd programów wsparcia PFRON dla gospodarstw domowych
Dystrybucja środków i weryfikacja dokumentów (w tym kosztorysów oraz dokumentacji medycznej) odbywa się na poziomie lokalnym. Wnioski w wersji papierowej lub elektronicznej przyjmują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR).
|Nazwa programu / Obszar wsparcia
|Maksymalny wymiar pomocy finansowej
|Kluczowe kryterium wejścia do programu
|Likwidacja barier architektonicznych
|Do 144 782,85 zł (95% kosztów)
|Orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcja ruchu, tytuł prawny do lokalu.
|„Aktywny samorząd” (Dopłata do energii)
|Dodatek do rachunków za prąd
|Stałe korzystanie w domu z respiratora lub koncentratora tlenu (niezależnie od własności sprzętu).
|Wymiana mieszkania na bezbarierowe
|Pokrycie różnicy cenowej lokali
|Zamiana dotychczasowego lokalu niedostępnego na mieszkanie pozbawione barier na poziomie gruntu.
Dopłaty do rachunków za prąd oraz pomoc w zamianie mieszkania
Wielkoformatowe remonty to nie jedyny obszar, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą szukać ratunku dla domowego budżetu. W ramach systemowego programu „Aktywny samorząd” (Moduł III) PFRON uruchomił dedykowane dopłaty celowe na pokrycie kosztów energii elektrycznej.
To wsparcie dedykowane jest pacjentom (w tym dzieciom do 16. roku życia), którzy z przyczyn medycznych muszą być stale podłączeni do aparatury wspomagającej oddychanie – respiratora lub koncentratora tlenu. Urzędnicy podkreślają, że nie ma znaczenia, czy medyczny sprzęt ratujący życie jest prywatną własnością rodziny, czy pochodzi z wypożyczalni NFZ – liczy się fakt jego ciągłej pracy i generowania wysokich rachunków za prąd.
Z kolei dla osób, dla których obecne miejsce zamieszkania (np. wysokie piętro w bloku bez windy) stało się architektonicznym więzieniem, przygotowano program bezbarierowej zamiany lokali. PFRON oferuje pełne pokrycie różnicy finansowej pomiędzy ceną sprzedaży dotychczasowego, niedostępnego mieszkania, a kosztem zakupu nowej nieruchomości zlokalizowanej na poziomie gruntu lub wyposażonej w pełną infrastrukturę dla wózków inwalidzkich, z zachowaniem obowiązujących limitów kwartalnych.
