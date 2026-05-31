Nawet 144 tysiące złotych na remont! Musisz jednak uważać na jeden błąd

Właściciele i najemcy nieruchomości mają unikalną okazję na przeprowadzenie kosztownych prac budowlanych za ułamek własnego kapitału. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił potężne pakiety wsparcia, które pokrywają niemal całość kosztów związanych z dostosowaniem budynków. Co najważniejsze urzędnicy nie badają stanu portfela wnioskodawcy.

Prawie 145 tysięcy złotych na likwidację barier Program pomocowy PFRON w realiach 2026 roku stwarza realną szansę na diametralną poprawę komfortu życia i codziennego funkcjonowania osób zmagających się z ograniczeniami ruchowymi. Fundusz wyznaczył niezwykle wysoki pułap wsparcia finansowego – maksymalna kwota dofinansowania wynosi aż 144 782,85 zł brutto. Instytucja jest w stanie pokryć nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych całej inwestycji, co oznacza, że wkład własny beneficjenta jest symboliczny. Należy jednak pamiętać o sztywnych kryteriach celowościowych. Pieniądze te są przeznaczone wyłącznie na likwidację barier architektonicznych, a nie na tradycyjne odświeżenie estetyki wnętrz. Przyznane fundusze można spożytkować na: demontaż wanny i wbudowanie bezprogowego natrysku (prysznica),

montaż profesjonalnych poręczy, uchwytów i systemów asekuracyjnych,

poszerzenie otworów drzwiowych oraz likwidację progów wewnętrznych,

budowę zewnętrznych podjazdów, ramp lub instalację wind przyściennych. Czego fundusz nie sfinansuje: PFRON bezwzględnie odrzuca wnioski o finansowanie prac czysto dekoracyjnych. Z tych środków nie wolno opłacić zakupu standardowych płytek ceramicznych, wymiany paneli podłogowych z powodów estetycznych ani zakupu klasycznego sprzętu AGD do kuchni.

Kto może złożyć wniosek i jak uniknąć dyskwalifikacji? Procedura rekrutacyjna opiera się na kilku kluczowych fundamentach prawnych. Aby ubiegać się o środki, wnioskodawca musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (lub dokument równoważny), udokumentowane i realne trudności w samodzielnym poruszaniu się oraz tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. W przypadku osób zamieszkujących lokale wynajmowane, warunkiem koniecznym jest przedstawienie oficjalnej, pisemnej zgody właściciela mieszkania na wykonanie przeróbek budowlanych. Eksperci oraz urzędnicy przypominają o jednej, kardynalnej zasadzie, której złamanie natychmiast przekreśla szanse na wypłatę pieniędzy. Pod żadnym pozorem nie wolno rozpoczynać jakichkolwiek prac remontowych ani kupować materiałów przed oficjalnym podpisaniem umowy z urzędem. Wszystkie faktury wystawione przed tą datą zostaną uznane za niekwalifikowane.

Przegląd programów wsparcia PFRON dla gospodarstw domowych Dystrybucja środków i weryfikacja dokumentów (w tym kosztorysów oraz dokumentacji medycznej) odbywa się na poziomie lokalnym. Wnioski w wersji papierowej lub elektronicznej przyjmują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR). Nazwa programu / Obszar wsparcia Maksymalny wymiar pomocy finansowej Kluczowe kryterium wejścia do programu Likwidacja barier architektonicznych Do 144 782,85 zł (95% kosztów) Orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcja ruchu, tytuł prawny do lokalu. „Aktywny samorząd” (Dopłata do energii) Dodatek do rachunków za prąd Stałe korzystanie w domu z respiratora lub koncentratora tlenu (niezależnie od własności sprzętu). Wymiana mieszkania na bezbarierowe Pokrycie różnicy cenowej lokali Zamiana dotychczasowego lokalu niedostępnego na mieszkanie pozbawione barier na poziomie gruntu.

Dopłaty do rachunków za prąd oraz pomoc w zamianie mieszkania Wielkoformatowe remonty to nie jedyny obszar, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą szukać ratunku dla domowego budżetu. W ramach systemowego programu „Aktywny samorząd” (Moduł III) PFRON uruchomił dedykowane dopłaty celowe na pokrycie kosztów energii elektrycznej. To wsparcie dedykowane jest pacjentom (w tym dzieciom do 16. roku życia), którzy z przyczyn medycznych muszą być stale podłączeni do aparatury wspomagającej oddychanie – respiratora lub koncentratora tlenu. Urzędnicy podkreślają, że nie ma znaczenia, czy medyczny sprzęt ratujący życie jest prywatną własnością rodziny, czy pochodzi z wypożyczalni NFZ – liczy się fakt jego ciągłej pracy i generowania wysokich rachunków za prąd. Z kolei dla osób, dla których obecne miejsce zamieszkania (np. wysokie piętro w bloku bez windy) stało się architektonicznym więzieniem, przygotowano program bezbarierowej zamiany lokali. PFRON oferuje pełne pokrycie różnicy finansowej pomiędzy ceną sprzedaży dotychczasowego, niedostępnego mieszkania, a kosztem zakupu nowej nieruchomości zlokalizowanej na poziomie gruntu lub wyposażonej w pełną infrastrukturę dla wózków inwalidzkich, z zachowaniem obowiązujących limitów kwartalnych.

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnych wytycznych budżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na rok 2026, regulaminu programu „Aktywny samorząd” oraz analiz prawnych „Gazety Prawnej”.