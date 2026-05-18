Nawet 150 zł więcej do emerytury. Seniorzy czekają na decyzję w sprawie nowego projektu
Wielu emerytów z nadzieją śledzi losy projektu „Godna emerytura”, który zakłada podwyższenie najniższych świadczeń. Propozycja przewiduje gwarantowaną podwyżkę dla seniorów pobierających najniższe emerytury oraz zmiany w zasadach waloryzacji.
Projekt wciąż jest analizowany, ale już teraz wzbudza ogromne emocje wśród seniorów i ekspertów.
Minimalna emerytura miałaby wzrosnąć
Założenia projektu przewidują:
- podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto,
- objęcie wyższych kwot coroczną waloryzacją,
- wzrost 13. i 14. emerytury.
Według propozycji minimalne świadczenie miałoby przekroczyć poziom 2000 zł brutto.
Największe zmiany odczuliby najubożsi seniorzy
Autorzy projektu podkreślają, że nowe rozwiązania mają pomóc przede wszystkim:
- osobom pobierającym najniższe świadczenia,
- seniorom z krótkim stażem pracy,
- kobietom otrzymującym niskie emerytury.
To właśnie te grupy najmocniej odczuwają rosnące koszty życia i coraz wyższe rachunki.
Projekt zakłada także nowe zasady
Zmiany miałyby objąć również mechanizm waloryzacji. Według propozycji państwo byłoby zobowiązane do regularnego przeglądu wskaźników i dostosowywania świadczeń do kosztów życia.
Celem ma być większa stabilność finansowa seniorów w kolejnych latach.
Nie wszyscy są jednak zachwyceni
Projekt budzi również kontrowersje. Część ekspertów i przedstawicieli instytucji państwowych zwraca uwagę na:
- wysokie koszty dla budżetu,
- możliwość spłaszczenia świadczeń,
- zmniejszenie różnic między osobami z krótkim i długim stażem pracy.
Dyskusja dotyczy także przyszłego wpływu zmian na cały system emerytalny.
Kiedy zmiany mogłyby wejść w życie?
Na razie projekt znajduje się na etapie analiz parlamentarnych. Jeśli przepisy zostałyby przyjęte, nowe zasady mogłyby zacząć obowiązywać od marca 2027 roku.
Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dla wielu seniorów projekt „Godna emerytura” może oznaczać:
- wyższe świadczenia,
- większą stabilność finansową,
- dodatkowe wsparcie przy rosnących kosztach życia.
Na ten moment nie zapadły jednak ostateczne decyzje, dlatego seniorzy nadal muszą czekać na dalsze prace nad ustawą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.