Nawet 2 tys. zł dopłaty do pensji. Jest jeden ważny warunek
Osoby po 60. roku życia mogą zyskać nowe szanse na rynku pracy, a pracodawcy – konkretne wsparcie finansowe. Rząd planuje dopłaty do zatrudniania seniorów, które mogą sięgać nawet ponad 2 tys. zł miesięcznie, ale skorzystanie z programu będzie możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków.
Dopłaty do zatrudniania seniorów. Nawet ponad 2 tys. zł miesięcznie dla firm
Co się zmienia?
Planowane regulacje zakładają wprowadzenie systemu dopłat do wynagrodzeń osób w wieku emerytalnym. Celem jest zachęcenie firm do zatrudniania starszych pracowników oraz ograniczenie ich wykluczenia z rynku pracy.
Wsparcie finansowe ma trafiać bezpośrednio do pracodawców, którzy zdecydują się zatrudnić osoby 60+, szczególnie te zarejestrowane wcześniej w urzędzie pracy.
Fakty i tło sprawy
Rynek pracy w Polsce zmienia się wraz z sytuacją demograficzną. Coraz więcej mówi się o potencjale osób starszych, określanych jako tzw. „Silver Tsunami”. To pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy często posiadają również kompetencje cyfrowe i są bardziej lojalni wobec pracodawców.
Dane pokazują, że w 2025 roku pracowało ponad 1,38 mln Polaków po 60. roku życia. Jednocześnie aż 71 proc. osób z tej grupy deklaruje chęć dalszej aktywności zawodowej, jednak realne zatrudnienie znajduje tylko część z nich.
Problemem pozostają stereotypy. W wielu firmach starsi pracownicy wciąż postrzegani są jako mniej wydajni lub mniej elastyczni, co ogranicza ich szanse na zatrudnienie.
Jak działa dofinansowanie
Zgodnie z założeniami projektu pracodawcy będą mogli otrzymać dopłatę w wysokości do połowy minimalnego wynagrodzenia. Obecnie oznacza to kwotę do około 2400 zł miesięcznie.
Wsparcie będzie przyznawane przez powiatowe urzędy pracy, a decyzję podejmie starosta. Szczegółowe warunki – w tym wysokość dopłaty oraz czas jej wypłaty – zostaną określone w umowie, która może obowiązywać maksymalnie przez 12 miesięcy.
Mechanizm ma działać naprzemiennie. W jednym miesiącu pracodawca otrzyma refundację części kosztów zatrudnienia, a w kolejnym pokryje je samodzielnie. Następnie wsparcie może być ponownie przyznane.
Istotnym warunkiem jest to, że zatrudniona osoba musi być wcześniej zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy. Dodatkowo nie może być to pracownik, który bezpośrednio przed rejestracją był zatrudniony u tego samego pracodawcy.
Dlaczego rząd wprowadza zmiany
Nowe rozwiązania mają odpowiedzieć na rosnące problemy rynku pracy. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, mierzy się ze starzeniem społeczeństwa i niedoborem pracowników.
Włączenie osób starszych do aktywności zawodowej ma pomóc w uzupełnieniu braków kadrowych oraz zwiększeniu stabilności zatrudnienia w firmach.
Dla państwa oznacza to także mniejsze ryzyko wykluczenia społecznego tej grupy oraz lepsze wykorzystanie ich doświadczenia zawodowego.
Co to oznacza dla pracodawców i pracowników
Dla firm nowe przepisy oznaczają realne wsparcie finansowe, które może obniżyć koszty zatrudnienia. To szczególnie istotne w branżach borykających się z niedoborem pracowników.
Dla osób po 60. roku życia to szansa na powrót na rynek pracy lub kontynuację aktywności zawodowej mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.
W praktyce powodzenie programu będzie zależało od zainteresowania pracodawców oraz skuteczności w przełamywaniu barier związanych z wiekiem kandydatów.
