Nawet 2 tys. zł dopłaty do pensji. Sprawdź, czy Twoja firma może dostać pieniądze
Rząd szykuje finansową zachętę dla pracodawców, którzy zdecydują się zatrudnić osoby po 60. roku życia. W grę wchodzi dopłata sięgająca nawet połowy minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. To odpowiedź na pogłębiający się kryzys demograficzny i kurczącą się liczbę pracowników w wieku produkcyjnym.
Jest jednak warunek. Bez spełnienia formalnych wymogów pieniędzy nie będzie.
Polska się starzeje. Firmy mają coraz mniej kandydatów
Z danych GUS wynika, że liczba osób w wieku produkcyjnym będzie systematycznie spadać. Prognozy do 2060 roku pokazują wyraźny ubytek populacji zdolnej do pracy. Jednocześnie rośnie średnia długość życia, a wskaźnik dzietności utrzymuje się znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń.
Efekt jest prosty. Coraz mniej młodych osób wchodzi na rynek pracy, a coraz więcej pracowników przechodzi na emeryturę. Dla wielu branż oznacza to realny problem kadrowy.
Tymczasem wskaźnik zatrudnienia w grupie 60+ w Polsce nadal należy do niższych w krajach OECD. Część seniorów chce pracować, ale napotyka bariery.
Ageizm blokuje doświadczonych pracowników
Jednym z powodów niskiej aktywności zawodowej osób starszych jest dyskryminacja ze względu na wiek. Wciąż funkcjonują stereotypy, że pracownik po sześćdziesiątce jest mniej elastyczny, gorzej radzi sobie z technologią i częściej korzysta ze zwolnień lekarskich.
Badania rynku pracy pokazują jednak inny obraz. Starsi pracownicy często wykazują większą lojalność wobec pracodawcy, rzadziej zmieniają miejsce zatrudnienia i wnoszą do zespołu wieloletnie doświadczenie.
Mimo to wielu seniorów, mimo chęci pracy, nie otrzymuje odpowiedzi na wysyłane aplikacje.
Dopłata do 2 403 zł miesięcznie. Jak działa mechanizm
Projektowana ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia przewiduje system dofinansowań dla firm zatrudniających osoby 60+. Pracodawca będzie mógł otrzymać refundację części wynagrodzenia w wysokości do 50 proc. minimalnej pensji. Przy obecnej stawce oznacza to maksymalnie 2 403 zł miesięcznie.
Wsparcie ma być przyznawane przez powiatowy urząd pracy. Decyzję podejmie starosta, a szczegółowe warunki zostaną zapisane w umowie zawartej z pracodawcą. Okres dofinansowania może wynieść maksymalnie 12 miesięcy.
Mechanizm ma charakter naprzemienny. W praktyce oznacza to, że w jednym miesiącu firma otrzyma refundację, a w kolejnym pokryje wynagrodzenie samodzielnie. Po zakończeniu okresu wsparcia możliwe będzie ponowne przyznanie dopłat.
Jest kluczowy warunek
Aby firma mogła skorzystać z programu, zatrudniona osoba 60+ musi być wcześniej zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy.
Dodatkowo senior nie może być zatrudniony u tego samego pracodawcy bezpośrednio przed rejestracją. To zabezpieczenie przed nadużyciami i fikcyjnym rozwiązywaniem umów wyłącznie w celu uzyskania dopłaty.
Co to oznacza dla pracodawców i seniorów
Dla firm to realne wsparcie finansowe w czasie rosnących kosztów pracy. Dla osób 60+ to szansa na powrót na rynek pracy i dodatkowe źródło dochodu.
Rząd liczy, że pieniądze przełamią bariery mentalne i sprawią, że doświadczenie stanie się atutem, a nie przeszkodą w rekrutacji.
W obliczu kurczącej się liczby młodych pracowników aktywizacja seniorów może stać się jednym z kluczowych elementów stabilizujących polski rynek pracy w najbliższych latach
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.