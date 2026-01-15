Nawet 30 000 złotych kary! Nowe przepisy niedawno weszły w życie
To koniec epoki symbolicznych mandatów za nieodpowiedzialne posługiwanie się ogniem. Od 2 stycznia 2026 roku w Polsce obowiązują surowe przepisy, które podnoszą maksymalną grzywnę za wykroczenia przeciwpożarowe z 5 tys. zł do aż 30 tys. zł. Nowelizacja uderza nie tylko w osoby wypalające trawy, ale także w amatorów grillowania, którzy przez swoją nieostrożność stwarzają zagrożenie dla sąsiadów.
Rewolucja w Kodeksie wykroczeń: Co się zmieniło?
Podstawą zmian jest nowelizacja Kodeksu wykroczeń przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ustawodawca uznał, że dotychczasowe stawki, niezmieniane od blisko 25 lat, przestały pełnić funkcję odstraszającą.
Najważniejsze zmiany w art. 82 Kodeksu wykroczeń:
- Maksymalna grzywna: Wzrost z 5 000 zł do 30 000 zł.
- Maksymalny mandat: Wzrost z 500 zł do 5 000 zł (a przy zbiegu wykroczeń do 6 000 zł).
- Likwidacja nagany: Z przepisów usunięto możliwość pouczenia (nagany) za najpoważniejsze przewinienia. Teraz najniższą karą jest grzywna.
- Nowa kara: Wprowadzono karę ograniczenia wolności jako alternatywę dla grzywny lub aresztu.
Wypalanie traw – plaga, która teraz słono kosztuje
Choć wypalanie traw jest w Polsce zakazane od lat, nowe przepisy czynią je wyjątkowo kosztownym „hobby”. Od stycznia 2026 roku każda osoba, która usuwa roślinność przez wypalanie na gruntach rolnych, pasach przydrożnych czy trzcinowiskach, musi liczyć się z karą do 30 tys. zł.
Co więcej, rolnicy przyłapani na tym procederze narażają się na dodatkową sankcję – utratę dopłat bezpośrednich z ARiMR. Systemy satelitarne i drony straży pożarnej są w 2026 roku wykorzystywane do natychmiastowego namierzania punktów zapalnych i sprawców.
Grill na balkonie i ognisko: Gdzie leży granica bezpieczeństwa?
Nowelizacja dotyka również mieszkańców miast. Choć samo grillowanie na balkonie nie jest wprost zabronione przez ogólnokrajowe prawo, przepisy o „nieostrożnym obchodzeniu się z ogniem” (art. 82 § 5 KW) zostały drastycznie zaostrzone.
Kiedy grozi Ci kara za grilla lub ognisko?
- Zagrożenie pożarowe: Jeśli rozpalasz grilla węglowego na małym balkonie w pobliżu łatwopalnych materiałów (np. suszącego się prania czy mebli ogrodowych), policja może uznać to za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru.
- Odległość od lasu i zabudowań: Wypalanie pozostałości roślinnych (np. liści w ogrodzie) jest zabronione w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu lub zabudowań, jeśli utrudnia to ruch lub stwarza zagrożenie.
- Brak nadzoru: Pozostawienie rozżarzonego grilla lub niedogaszonego ogniska bez opieki to teraz wykroczenie zagrożone mandatem do 5 000 zł.
Palenie tytoniu w zakazanych miejscach
Warto wiedzieć, że nowe kary (do 30 tys. zł grzywny przed sądem) obejmują również palenie tytoniu w miejscach, w których może to spowodować pożar (np. na stacjach paliw, w pobliżu magazynów materiałów łatwopalnych, czy w wysuszonych lasach). Lekkomyślny rzut niedopałkiem w stronę suchej trawy od stycznia 2026 roku jest traktowany z najwyższą surowością.
Państwo przestaje być pobłażliwe
Wiceminister sprawiedliwości, komentując wejście w życie przepisów, podkreślił, że „lekkomyślność narażająca innych na tragedię nie może być traktowana łagodnie”. Nowe prawo ma przede wszystkim chronić lasy (gdzie 9 na 10 pożarów powoduje człowiek) oraz mienie mieszkańców gęsto zabudowanych osiedli.
Zanim więc rozpalisz ogień na działce lub balkonie, upewnij się, że robisz to w sposób bezpieczny i zgodny z regulaminem wspólnoty – w 2026 roku chwila nieuwagi może kosztować tyle, co nowy samochód.
