Nawet 336 zł miesięcznie na prąd. Sprawdź, czy możesz dostać to świadczenie bez względu na dochód
Rosnące rachunki za energię elektryczną coraz mocniej obciążają domowe budżety, ale niewiele osób wie, że istnieje świadczenie, które może realnie pomóc w ich opłacaniu. Co ważne, w tym przypadku nie liczy się wysokość dochodów, a to rzadkość w polskim systemie wsparcia.
Chodzi o ryczałt energetyczny wypłacany przez ZUS, który od marca 2026 roku wynosi ponad 336 zł miesięcznie. To stała kwota przekazywana razem z emeryturą lub rentą, bez potrąceń i bez konieczności rozliczania jej później. Pieniądze trafiają bezpośrednio do uprawnionych i mogą być wykorzystane na dowolny cel, choć w praktyce mają pomóc w pokryciu kosztów energii.
Nie jest to jednak świadczenie powszechne, choć brak kryterium dochodowego może sugerować inaczej. Kluczowe znaczenie ma status osoby ubiegającej się o dodatek. Ryczałt przysługuje przede wszystkim kombatantom oraz osobom, które doświadczyły represji, a także niektórym grupom związanym z przymusową pracą lub służbą. Uprawnienie mogą mieć również wdowy i wdowcy po takich osobach, pod warunkiem że pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe.
Aby otrzymać pieniądze, konieczne jest potwierdzenie swojego statusu odpowiednimi dokumentami. W praktyce oznacza to posiadanie decyzji wydanej przez właściwy urząd do spraw kombatantów lub przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienia po zmarłym małżonku. Sam wniosek składa się w ZUS i można to zrobić zarówno osobiście, jak i drogą pocztową.
Po złożeniu kompletu dokumentów urząd ma określony czas na wydanie decyzji, a po jej pozytywnym rozpatrzeniu środki zaczynają trafiać do świadczeniobiorcy co miesiąc. Co istotne, dodatek ten nie jest opodatkowany, więc cała kwota pozostaje do dyspozycji.
Ryczałt energetyczny to tylko jeden z dodatków dostępnych w systemie ZUS, ale wyróżnia się właśnie tym, że nie zależy od dochodów ani wieku. W praktyce oznacza to, że osoby spełniające warunki formalne mogą otrzymywać wsparcie niezależnie od swojej sytuacji finansowej.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli należysz do grup uprawnionych lub masz w rodzinie osobę, która może spełniać te warunki, warto to sprawdzić. Wiele osób nie korzysta z tego świadczenia tylko dlatego, że nie wie o jego istnieniu. Tymczasem to stałe, comiesięczne wsparcie, które w skali roku daje ponad 4 tysiące złotych.
