Nawet 336 zł miesięcznie na prąd. Sprawdź, czy możesz dostać to świadczenie bez względu na dochód

10 kwietnia 2026 10:56 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rosnące rachunki za energię elektryczną coraz mocniej obciążają domowe budżety, ale niewiele osób wie, że istnieje świadczenie, które może realnie pomóc w ich opłacaniu. Co ważne, w tym przypadku nie liczy się wysokość dochodów, a to rzadkość w polskim systemie wsparcia.

Chodzi o ryczałt energetyczny wypłacany przez ZUS, który od marca 2026 roku wynosi ponad 336 zł miesięcznie. To stała kwota przekazywana razem z emeryturą lub rentą, bez potrąceń i bez konieczności rozliczania jej później. Pieniądze trafiają bezpośrednio do uprawnionych i mogą być wykorzystane na dowolny cel, choć w praktyce mają pomóc w pokryciu kosztów energii.

Nie jest to jednak świadczenie powszechne, choć brak kryterium dochodowego może sugerować inaczej. Kluczowe znaczenie ma status osoby ubiegającej się o dodatek. Ryczałt przysługuje przede wszystkim kombatantom oraz osobom, które doświadczyły represji, a także niektórym grupom związanym z przymusową pracą lub służbą. Uprawnienie mogą mieć również wdowy i wdowcy po takich osobach, pod warunkiem że pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe.

Aby otrzymać pieniądze, konieczne jest potwierdzenie swojego statusu odpowiednimi dokumentami. W praktyce oznacza to posiadanie decyzji wydanej przez właściwy urząd do spraw kombatantów lub przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienia po zmarłym małżonku. Sam wniosek składa się w ZUS i można to zrobić zarówno osobiście, jak i drogą pocztową.

Po złożeniu kompletu dokumentów urząd ma określony czas na wydanie decyzji, a po jej pozytywnym rozpatrzeniu środki zaczynają trafiać do świadczeniobiorcy co miesiąc. Co istotne, dodatek ten nie jest opodatkowany, więc cała kwota pozostaje do dyspozycji.

Ryczałt energetyczny to tylko jeden z dodatków dostępnych w systemie ZUS, ale wyróżnia się właśnie tym, że nie zależy od dochodów ani wieku. W praktyce oznacza to, że osoby spełniające warunki formalne mogą otrzymywać wsparcie niezależnie od swojej sytuacji finansowej.

Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli należysz do grup uprawnionych lub masz w rodzinie osobę, która może spełniać te warunki, warto to sprawdzić. Wiele osób nie korzysta z tego świadczenia tylko dlatego, że nie wie o jego istnieniu. Tymczasem to stałe, comiesięczne wsparcie, które w skali roku daje ponad 4 tysiące złotych.

