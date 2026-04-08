Nawet 336 zł miesięcznie na prąd z ZUS. Sprawdź, czy możesz dostać pieniądze bez względu na dochód
Rosnące rachunki za energię elektryczną coraz mocniej obciążają domowe budżety, ale niewiele osób wie, że istnieje świadczenie, które może realnie pomóc w ich opłaceniu. Co ważne, w tym przypadku wysokość dochodów nie ma znaczenia, a pieniądze trafiają bezpośrednio do uprawnionych.
Chodzi o tzw. ryczałt energetyczny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca 2026 roku jego wysokość wynosi ponad 336 zł miesięcznie, a kwota ta jest regularnie podnoszona w ramach corocznej waloryzacji. Świadczenie ma rekompensować rosnące koszty energii i stanowi dodatkowe wsparcie dla określonej grupy osób.
Nie każdy jednak może z niego skorzystać. Dodatek nie jest powszechny, ale przysługuje konkretnym osobom wskazanym w przepisach. Chodzi przede wszystkim o kombatantów, osoby represjonowane oraz niektóre grupy związane z przymusową pracą lub służbą w trudnych warunkach. Prawo do świadczenia mogą mieć także wdowy i wdowcy po takich osobach, o ile pobierają emeryturę lub rentę.
Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego potwierdzenia statusu. Bez decyzji właściwego urzędu lub dokumentów potwierdzających uprawnienia ZUS nie przyzna dodatku. W praktyce oznacza to konieczność skompletowania wymaganych zaświadczeń i złożenia wniosku.
Procedura nie jest skomplikowana. Wniosek można złożyć w oddziale ZUS, wysłać pocztą albo przekazać przez konsulat w przypadku osób mieszkających za granicą. Po dostarczeniu dokumentów urząd ma określony czas na wydanie decyzji, a wypłata trafia razem z emeryturą lub rentą.
Dużym atutem tego świadczenia jest brak podatku. Cała kwota trafia do beneficjenta bez potrąceń, co oznacza realne wsparcie w codziennych wydatkach. Co więcej, pieniądze nie są przypisane do konkretnego celu i nie trzeba rozliczać ich wykorzystania.
Warto pamiętać, że ryczałt energetyczny to tylko jeden z dodatków, które mogą zwiększyć wysokość miesięcznych świadczeń. System wsparcia jest rozbudowany, ale jednocześnie mało znany, dlatego wiele osób nie korzysta z dostępnych możliwości.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli należysz do grupy uprawnionej lub podejrzewasz, że możesz spełniać warunki, warto sprawdzić swoją sytuację. Wystarczy jeden wniosek, aby co miesiąc otrzymywać dodatkowe środki, które pomogą pokryć rachunki za prąd i odciążyć domowy budżet.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.